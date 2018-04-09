С какой целью красятся женщины на самом деле

В наши дни практически все женщины, от мала до велика используют макияж в разных целях. Кто-то маскирует несовершенства кожи, кто-то делает свою внешность приемлемой для них самих. Кто-то просто наслаждается процессом и ощущением. Некоторые расценивают макияж как искусство. Но несмотря на все это, большинство населения, особенно в России, чаще всего расценивают макияж как средство привлечения мужского внимания и очарования мужчин.

Но макияж никак нельзя воспринимать в таком ключе — чисто потому что со временем из просто средства улучшения своего внешнего вида он превратился в настоящее искусство и как и любой вид искусства, имеет свои, если можно так выразиться, направления. С каждым годом бьюти-индустрия растет и развивается, появляется все больше небольших инди-брендов, а известные концерны расширяются все больше и больше. Мы хотим рассказать вам о макияже, как о искусстве, и о других видениях макияжа — за рамками привлечения мужчин с помощью него.

Макияж как средство принятия себя

Многие женщины не любят себя и свое лицо. Не не любят — ненавидят. Каждый взгляд в зеркало оборачивается расстройством и мыслями, что их коллеги и подруги гораздо лучше и красивее, чем они сами. Может быть, вы сами замечаете это за собой. Возникает это из-за давления общества на женщин. Оно пропагандирует идеалы красоты, которые практически невозможно достичь — идеальный овал лица, симметричные глаза, пухлые губы, чья форма выверена чуть ли не до сантиметра. Жертвами данного «идеала» ежегодно становятся тысячи и миллионы женщин — они ложатся под ножи пластических хирургов, идут на непроверенные операции и лечатся по странным методикам, от одного описания которых хорошие врачи готовы плакать от ужаса. Тут на помощь и приходит макияж. Косметические средства помогают женщинам скорректировать все то, что им не нравится в себе — начиная от разреза глаз, и заканчивая овалом лица. Да, пускай это визуальная коррекция, но в каком-то смысле макияж помогает женщинам чувствовать себя уверено и не страдать от недовольства собственной внешностью.

Макияж как средство маскировки

К сожалению, человеческая кожа — не идеальный холст, и иногда на ней возникают проблемы и болезни. Иногда эти болезни результируют в крайне неприятном виде кожи — как, к примеру, акне. При этом сама женщина может быть спокойна по поводу своего вида, но вот к примеру ее руководитель на работе — нет. И именно тогда требуется макияж. Макияж помогает скрыть цветовые неровности кожи, выравнивает тон лица и делает его здоровым — конечно, правильно нанесенный макияж. Но как бы этот макияж не помогал скрыть внешние проявления этих болезней, необходимо бороться с их причинами — хоть в случае акне это часто не дает результата. Это приводит к тому, что без макияжа женщины начинают чувствовать себя неуверенно, начинают смущаться и стараться закрыть свое лицо. В первую очередь нужно любить самих себя, какими бы вы не были, и как бы вас не устраивало собственное лицо — любовь к себе поможет вам чувствовать себя лучше, и даже если по долгу работы вам приходится использовать кучу макияжа, помните — вы прекрасны и без него.

Макияж на мужчинах

Да, вы не ослышались. Никто уже не удивляется тому, что мужчины используют уходовые средства для лица и тела, ухаживают за собственной растительностью на лице и волосами. Но вот идея макияжа на мужчинах — пускай даже совсем незаметного, все еще вызывает у большинства людей отторжение и даже отвращение. И речь не идет о вечернем мейкапе, а чисто о наличии незаметного тонального средства и увлажняющего крема на лице. В сознании многих обывателей макияж все еще ассоциируется исключительно с женщинами и с попытками привлечь к себе внимание мужчин. А так как Россия крайне негативна в отношении к ЛГБТ-сообществу, то и данная цепочка в голове (макияж — женщины — мужское внимание) относит всех красящихся мужчин к представителям «нестандартной» ориентации.

Макияж как искусство

Пожалуй, самая интересная грань мейкапа — искусство. И мастера в макияже — не каждый из визажистов, а лишь те, которые не боятся выходить за рамки трендов и правил, создавать что-то новое и необычное. Да, креативный макияж чаще больше напоминает игру кистей и красок на чистом холсте, но именно в этом его суть, его фишка и именно этим объясняется его привлекательность для многих и многих визажистов. Во многом, креативный мейкап это способ выразить себя на холсте, где холст — лицо модели, грунт — тональный крем, а краски — всевозможная декоративная косметика. Креативный мейкап не должен быть красивым — он должен вызвать эмоции и показывать людям, что не стоит запираться в раковине предрассудков и думать, что ваш блеск для губ слишком яркий для вас — не бойтесь цвета, текстуры, блеска и себя самой в первую очередь. Конечно, креативный макияж — это не то, что вы сможете «надеть» на работу, или же выйти на улицу — это будет как минимум странно и неудобно, но не бойтесь использовать оттуда отдельные элементы.

Каждая женщина прекрасна и с макияжем, и без него. Суть в том, что каждый и каждая должны чувствовать себя комфортно так, как они есть — без декоративной косметики или всевозможных инородных предметов, будь то нарощеные ресницы или что-то иное. Мы должны любить себя и свое лицо, ведь каждый человек прекрасен — как бы это странно не звучало, но это действительно так. В креативном макияже модель может быть любой. Не бывает прекрасного или уродливого холста, главное, чтобы картина на ней заставляла вас чувствовать эмоции. Эмоции заставляют нас как-либо оценивать все вокруг, включая лица себя и других людей, и что на этих лицах находится, как бы странно это не звучало. А какие эмоции хотят вызвать у вас те художники — визажисты, что делали креативный макияж — знать только им. Иногда их самые смелые задумки высоко оценивает и самый требовательный зритель, а иногда ими восхищаются и рядовые люди, не знакомые со сферой креативного мейкапа. Как и в каждом творчестве, здесь всегда будут те, кто будут не понимать и отвергать, и будут те, кто будут восхищаться.

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