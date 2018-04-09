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Акция! Где сделать лучший маникюр и макияж?
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Акция! Где сделать лучший маникюр и макияж? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Выходные начинаются уже в четверг? Рассказываем, где вас лучше всего подготовят к длинным выходным!
Каждые четверг, пятницу и субботу апреля бренд Smith&Cult ждет вас в бьюти-пространстве Peng на территории бизнес-квартала «Арма». С 16:00 до 22:00 вам помогут подготовиться к вечеринке, свиданию или походу в гости.
Вам предложат сет из 2-ух услуг: маникюр с покрытием Smith&Cult и макияж с использованием средств-хитов бренда — тени, хайлайтер, тинт для губ. В подарок вы получите мини-блеск (поможет освежит образ в любой ситуации).
Акция заинтересует тех, кто хотел познакомиться с брендом Smith&Cult и приобрести средства Authentica Love (и познакомиться с новым бьюти-пространством!).
Цена: 3 500 руб.
Адрес: Нижний Сусальный пер., 5 стр. 13  Текст: Анна Бонд
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