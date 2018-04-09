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Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь устроили битву декольте на вечеринке Dolce & Gabbana
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Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь устроили битву декольте на вечеринке Dolce & Gabbana
Passion.ru
2 часа назад
Фото:
Passion.ru
Женский форум
На днях
Кэтрин Зета-Джонс
и ее 14-летняя дочь посетили вечеринку Dolce & Gabbana в Нью-Йорке.
Мировые СМИ отметили: актриса выглядит словно старшая сестра своей взрослой дочери.
Согласны?
Фото: globallookpress, eastnews
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