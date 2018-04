10 средств для роскошных ресниц

Индустрия красоты предлагает множество средств, предназначенных для ухода за собой. Они разработаны, с целью подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Как известно, ресниц много не бывает. Для того чтобы взгляд был распахнутым, нужно позаботиться об их форме и длине. В этом вам помогут 10 универсальных советов по выбору средств, и уходу за ресницами.

Уход за веками

Ресницы будут смотреться великолепно, если вам не помешает припухшее верхнее веко и мешки под глазами. Чтобы привести себя в порядок мгновенно, используйте патчи для ресниц быстрого действия. Благодаря составу они моментально подтянут кожу, сделав ее сияющей, а взгляд распахнутым. Такие продукты удобно носить с собой в сумочке — в случае необходимости вам хватит 15 минут, чтобы подготовить ресницы к нанесению туши.

К лучшим продуктам, по опросам девушек, можно отнести: бренд Helena Rubinstein и патчи Powercell Eye Urgency, всем известные бренды Shiseido (Pure Retinol), Elemis (Pro-Collagen Hydra-Gel Mask), Payot, представивший безупречные патчи Perform Lift, а также более экономичный вариант от Librederm — patch-filler и микроиглы с гиалуроновой кислотой.

Касторовое масло

Укреплять ресницы и давать им возможность восстановиться после использования ядовитой туши, очень важно. Каторовое масло — первая помощь в случае, если ваши ресницы выпадают. Используйте масло в ночное время: оно не помешает во время сна, зато выполнит свою работу безупречно. Нанесите небольшое количество на ресницы с помощью щеточки или ватной палочки за 15 минут до сна. Главное, не переборщить с количеством масла, иначе ваши веки немного отекут.

Гель для ускорения роста ресниц

К счастью, индустрия красоты разработала большое количество средств, для стимуляции роста ресниц. Даже если ваши ресницы здоровые и густые, этого недостаточно. Они должны быть еще и длинными. Специально разработанные гели позволяют волосяным фолликулам получить необходимые витамины и минералы, и, вместе с тем, защищают сам волос от негативного внешнего воздействия.

Есть несколько марок, которые представили достойные продукты для увеличения длины ресниц. К ним относятся Relouis (гель для роста «Длинные ресницы»), Talika (гель «Platinus Lashes Lipocils Eyelash Treatment»), Mavala (гель «Double-Lash») и Eveline (Cosmetics Eyelashes Concentrated Serum Mascara Primer 3 In 1).

Комплекс витаминов

Не забывайте о постоянном уходе, который заключается в поддержке изнутри. Лучше всего использовать комплексы витаминов, но самый экономичный и действенный вариант — пропить Аевит в течение месяца. Затем можно сделать перерыв на 1-2 месяца и возобновить курс. Результат вы заметите не сразу, но постепенно, ваши ресницы укрепятся и станут более выразительными.

Керлер

Такое приспособление подчеркнет изгиб лучше любой туши. Если вы еще не пользовались керлером, попробуйте, и вы увидите, насколько притягательнее станет ваш взгляд. Лучшие марки, которые предоставили нам возможность подкрутить ресницы, не нанося повреждения: Shiseido (Eyelash Curler), Ardell (Precision Lash Curler) и, конечно, МАС (Full Lash Curle).

Праймер

Чтобы защитить ресницы от вредного воздействия туши и максимально увеличить длину, используйте праймер. Он является прослойкой между ресничкой и тушью, которую вы нанесете во время макияжа глаз. Основное преимущество праймера в том, что он будет препятствовать пересушиванию основания ресницы и сгладит все неровности и чешуйки. С праймером любая тушь будет выглядеть роскошно.

Наиболее качественный продукт представили 2 бренда: Clinique (Lash Building Primer) и Estee Lauder (Little Black Primer).

Идеальная тушь

Очень важно найти тот бренд, который выпустил безупречную тушь для ваших ресниц. Не жалейте времени, и позвольте себе ошибиться, главное — результат. Вам достаточно найти тушь, которая подходит идеально, и проблемы решены.

Есть несколько брендов, которые собрали массу комплементов и набрали высокие рейтинги на сайтах честных отзывов: Supercurler от Rimmel, Black Intensity Mascara от Dolce & Gabbana, Mascara Volume Effect Faux Cils от YSL, «Объем миллиона ресниц Feline» от L’Oreal Paris, Le Volume от Chanel , The Falsies Push Up Drama от Maybelline.

Специальное средство для снятия макияжа с глаз

Используйте средства, которые специально разработаны для снятия макияжа с глаз. Во-первых, они более нежные, а во-вторых, более действенные. Такие средства содержат концентрированные масла, которые помогут окончательно избавиться от туши и теней, не раздражая кожу. К лучшим маркам, позаботившимся о легком и безопасном демакияже, относят: La Roche-Posay (ампулы Toleriane), Biotherm (Biocils Anti-Chute Eye Make-Up Removal Care), Clinique (Take The Day Off), L’Occitane (Immortelle Oil Make-Up Remover).

Правило, которое касается наращивания ресниц

Если вы наращивали или наращиваете ресницы, будьте внимательны. К сожалению, клей, который используется для этой процедуры, крайне токсичен. Делайте перерывы, и давайте ресницам восстановиться в течение 2-х месяцев после того, как вы нарастили искусственные. Нередко происходит так, что после годовых наращиваний без перерыва, на коже верхнего века появляются места, где ресницы не растут вовсе.

Еще один совет — не срывайте нарощенные ресницы самостоятельно. Так вы удаляете не только искусственную, но и свою ресницу. Лучше дождаться коррекции и позволить специалисту удалить нарощенные ресницы специальным составом.

Ватные палочки с лосьоном

Всегда носите с собой ватные палочки и лосьон. Они помогут быстро избавиться от отпечатков туши или подкорректировать стрелку, без трения. Если исправлять несовершенства макияжа пальцами, вы занесете грязь в глаза и получите раздражение. Отличный выход — выбрать в аптеке влажные палочки, пропитанные лосьоном.