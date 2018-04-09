Все, что нужно знать о перманентном макияже

Женщина с перманентным макияжем готова к любым неожиданностям — в дождь, в снег, после ночной вечеринки или слезливой мелодрамы она выглядит идеально. Мы решили узнать больше об этой процедуре, как к ней готовиться и какого эффекта ожидать. За разъяснениями обратились к профессиональному мастеру перманентного макияжа Екатерине Мелентьевой . Она берется за работу любой сложности, создавая на коже аккуратные «летящие» растушевки, мягкие градиенты и точно подбирая нужные пигменты.

1. Какие недостатки внешности может подкорректировать перманентный макияж?

С помощью перманента можно не только сделать акцент на выгодной зоне лица, но и исправить или вовсе скрыть природную ассиметрию и изъяны, визуально увеличить глаза и скорректировать их форму, построить или достроить линии бровей, увеличить или изменить форму и цвет губ. Правильно подобранные пигменты могут сделать внешность как более гармоничной и спокойной, так и более яркой и выразительной — все по желанию клиента. Узнать подробнее

2. Сколько длится эффект от процедуры?

Длительность эффекта варьируется от 1,5 до 3 лет и зависит от многих факторов. В первую очередь — от индивидуальных особенностей организма: плотности и жирности кожи, гормонального фона, иммунитета и т.д. Пористая, плотная, склонная к жирности кожа выводит перманент быстрее, чем сухая и тонкая. Также перманент скорее выцветет, если не защищать проработанные зоны от солнца. Кроме того, устойчивость макияжа зависит от выбранной зоны. Брови нужно обновлять раз в год, глаза и губы выцветают дольше — их обычно обновляют раз в 1,5-2 года, но иногда эффект держится до 3 лет. Если не обновлять перманент, то пигмент постепенно исчезнет. Примерно через 5 лет обычно ничего не остается.

3. Можно ли использовать декоративную косметику вместе с перманентным макияжем?

Да. Часто к нам обращаются клиенты с запросом получить не декоративный перманентный макияж, а естественный. Цель таких клиентов — проснуться утром не накрашенной, а просто «с лицом». Это мягкий, натуральный перманент, который незаметен для окружающих, но добавляет аккуратности и завершенности природным данным девушки. В таких случаях женщины используют декоративную косметику. Кстати, с перманентом краситься легче, так как нужно просто обвести имеющуюся форму, а не заново рисовать ее.

4. Насколько естественно перманентный макияж выглядит на коже?

Здесь тоже все зависит от запроса клиента. Мы можем добиться такого эффекта, чтобы никто не заподозрил, что клиент сделал перманент — он будет выглядеть максимально натурально. Или можем сделать яркий акцент на выбранной зоне. В этом случае перманент будет выглядеть, как очень аккуратно нанесенный декоративный макияж. Окружающие будут думать, что брови слегка подкрашены тенями, а на губах у девушки стойкая помада.

5. Какие противопоказания есть у процедуры?

Перманентный макияж категорически противопоказан людям с высокой температурой, инсулинозависимой формой сахарного диабета, болезнями, связанными со снижением свертываемости крови, психическими заболеваниями, с диагнозом СПИД, ВИЧ. Стоит отказаться от нанесения перманента в период обострения любых заболеваний, при герпесе (если речь о макияже губ), конъюнктивите (при макияже глаз), а также во время беременности. Среди других противопоказаний — проведение процедуры во время менструации, в период восстановления после хирургических вмешательств и во время приема антибиотиков, так как они могут помешать равномерному распределению пигмента под кожей или приведут к тому, что он выведется слишком быстро.

6. Как подготовиться к нанесению перманентного макияжа?

Перед процедурой нужно отказаться от загара на семь дней, а также не употреблять алкоголь накануне, так как он может снизить действие анестетика. Перед перманентным макияжем губ в день процедуры стоит начать профилактику инфекции герпеса препаратом «Валтрекс», принимать его пять дней по таблетке утром и вечером. Перед макияжем бровей исключи предварительную коррекцию и окрашивание волосков. Перед процедурой на веках нужно снять наращеные ресницы и контактные линзы.

7. Как проходит процедура?

Клиентка приходит на бесплатную консультацию. Знакомится с мастером, решает, какой конкретно результат она хочет получить. Если это перманент губ, то девушка может показать фотографию понравившегося оттенка. Если у клиентки не до конца сформирован запрос, мастер подскажет, какую форму и цвет выбрать, что лучше пойдет к конкретному цветотипу и природным данным женщины. После согласования специалист прорисовывает эскиз, это занимает примерно 5 минут. Клиентка говорит свое мнение, просит скорректировать эскиз или утверждает его. Во время самой процедуры на кожу наносится анестезия. Когда обезболивание подействует, мы начинаем введение пигмента под кожу. На одну зону уходит от 1 до 2,5 часов. Среднее время процедуры — 1,5 часа. После могут быть небольшие отеки, которые пройдут на следующий день. Перманент выглядит ярко и красиво сразу после процедуры. Окончательный результат нужно оценивать через месяц, так как в этот период происходит стабилизация цвета. Если нужно что-то доработать, через четыре недели можно провести дополнительную коррекцию. Если после этой коррекции все равно нужно что-то дорабатывать (такое иногда происходит с возрастной или сложной кожей), то последующие процедуры проводятся бесплатно до тех пор, пока мы не добьемся идеального результата. Больше двух коррекций у нас еще никто не делал. Часто коррекция не нужна вообще. Записаться на прием

8. Как ухаживать за кожей после процедуры?

Никакого сложного ухода не требуется. В первые 4-5 дней нужно несколько раз в день наносить мазь «Бепантен+». Ни в коем случае нельзя тереть обработанный участок или отшелушивать корочки, образующиеся на коже. Посещение бани, сауны, солярия и бассейна нужно исключить на 10 дней после процедуры.