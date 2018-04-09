Ещё
Голая правда: Хайди Клум загорает топлес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голая правда: Хайди Клум загорает топлес 

WDay.ru 59 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель отдыхает с молодым бойфрендом в Мексике и совсем не стесняется папарацци.
Не все знаменитости позволяют себе участвовать в фотосессиях абсолютно обнаженными, однако практически все модели делают это весьма охотно. 44-летняя супермодель Хайди Клум уж точно относиться к числу последних. Мы не раз наблюдали за тем, как модель нежиться на пляже топлес, но на этот раз увидели ее грудь полностью.
Папарацци застали звезду на вилле в Мексике, где она отдыхает со своим молодым бойфрендом, 28-летним немецким гитаристом Томом Каулицом. Модель, по всей видимости, мечтает заполучить идеально ровный загар и именно поэтому загорает топлес, на радость фотографам.
На снимках видно, что тело модели выглядит потрясающе: идеальный пресс, худые ноги. Однако грудь звезды немного обвисшая, хотя это и понятно, ведь она мать четырех детей. Как мы все знаем, после грудного вскармливания, бюст уже не будет прежним.
Своей идеальной фигуре Хайди обязана правильному питанию и постоянным тренировкам. Когда она была ведущей программы «Подиум», то постоянно бегала по утрам. Сейчас же она тоже иногда бегает, но больший акцент делает на силовые тренировки, которые дают невероятный эффект.
Не раз в своих интервью Клум признавалась, что с возрастом поняла, что когда девушка немного в теле, то выглядит моложе. Именно поэтому она не отказывает себе в сладостях, если ей их хочется.
Главный тренд сезона: заколки для волос из 90-х  15 новинок этого апреля, которые надо попробовать
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
На 20 лет старше: макияж состарил Хлою Морец Мешки под глазами и морщины: как Шэрон Стоун выглядит без Беременная Кирстен Данст превратилась в замухрышку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения2
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты51
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки11
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам3
Пресняков опубликовал загадочный снимок9
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение