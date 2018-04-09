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Телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах
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Телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ведущая телепередачи «Доброе утро, Британия» на канале ITV Кейт Гэррэуэй забыла снять бигуди перед эфиром. Об этом сообщает The Sun.
Во время приветствия своего соведущего журналиста Имонна Холмса Гэррэуэй дотронулась до своей прически и вытащила из волос бигуди. «Я только что обнаружила, что бигуди осталась в моих волосах! А я все думала, почему так чешется», — воскликнула телеведущая, перебивая Холмса.
Пользователи Twitter выразили свое недоумение. «Хорошо, что ваша голова чешется не из-за вшей», — прокомментировал один из них.
В феврале Кейт Гэррэуэй появилась в эфире передачи «Доброе утро, Британия» в подчеркивающем грудь платье цвета фуксии. Поклонники задались в Twitter вопросом о внезапно увеличившейся визуально груди ведущей.
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