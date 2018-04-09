Как просто почистить кожу и замшу

Вещи из натуральной кожи и замши не стоит подвергать стирке — это может испортить их безвозвратно. Впрочем, есть множество других способов избавить кожу и замшу от загрязнений, вернув вещам опрятный вид. В первую очередь — это использование специальных губок, щёток и салфеток для очистки. Они продаются в обувных магазинах, но под рукой оказываются не всегда, больше того, не во всех случаях достаточно хорошо справляются со своими задачами. Лучший вариант — комбинировать профилактические и специальные покупные средства с «домашними» методами. Внимание: перед использованием того или иного средства или способа чистки на больших поверхностях, проверьте их на незаметном участке кожи или замши.

Натуральная кожа: виды и описание

Кожа: чистим от грязи

Фото: ragstocouture.com — С кожаной обуви сначала надо удалить уличные пыль и грязь. Воспользуйтесь для этого щёткой с ворсом средней жёсткости.

— Второй способ подойдёт как для обуви, так и для других вещей из кожи (сумок, кошельков, курток). Он может оказаться достаточным, а может предварять более основательную чистку. Разведите в воде немного шампуня (специального, в другом случае лучше всего — детского), смочите в растворе чистую губку и протрите кожу. Влажные следы сразу уберите мягкой тряпочкой, хорошо впитывающей воду. Сушите вещь при комнатной температуре. Кожа: удаляем пятна

Фото: mrright.in — Кожу хорошо очищает ватный тампон, пропитанный средством для снятия макияжа для лица.

— Чтобы удалить пятна от соли, например, на обуви, обработайте их ватным тампоном, смоченным раствором столового уксуса. Потом протрите влажной, затем — сухой тканью.

— Пятна от шариковой ручки можно удалить, приклеив на место загрязнения кусочек скотча, и аккуратно сняв его. Также можно воспользоваться канцелярским ластиком.

— Чтобы удалить с кожи жирные пятна, посыпьте их детским тальком или крахмалом, оставьте на несколько часов, стряхните щёткой.

— Чтобы вернуть белизну кожаным кроссовкам, попробуйте почистить их старой зубной щёткой с зубной пастой и потом хорошо помыть.

— Практики не рекомендуют использовать для чистки средства с ацетоном, бензин, неразведённый спирт и другие агрессивные вещества — они могут повредить кожу. Кожа: возвращаем блеск

Фото: onegoodthing.com — Самый простой способ — воспользоваться покупными средствами, спреем или кремом. Спрей после нанесения должен высохнуть, а крему надо дать впитаться и потом отполировать кожу мягкой щёткой или тряпочкой.

— Для возвращения блеска тёмной коже можно протереть её внешней стороной апельсиновой корки, а светлой — лимонной.

— Касторовое масло не только возвращает блеск, но и делает кожу мягче.

— Так же действует вазелин. Замша: механическая чистка

Фото: thespruce.com — Первое, с чего стоит начинать очищение замши, велюра, нубука, — механическая чистка. Если на поверхности есть серьёзные загрязнения (например, засохшая грязь, пыль), сначала очистите грязные места щёткой с ворсом средней жёсткости.

— Затем почистите всё изделие. Лучше всего для этого подойдёт специальная пластиковая губка или резиновая щётка для замши. Если остались пятна или лоск, нужна более серьёзная чистка. Замша: удаляем пятна и обновляем ворс

Фото: hangerprogect.com — Большинство пятен можно удалить той же резиновой щёткой для замши или канцелярским ластиком, «прицельно» потерев ими пятно.

— Другой способ удаления лоска: протрите замшу тряпочкой, смоченной в растворе 10% нашатырного спирта и воды 1:4. После хорошо протрите замшу влажной тканью и высушите при комнатной температуре. Для восстановления внешнего вида ворса воспользуйтесь советами, приведёнными ниже.

— Шлифовальная пилка для ногтей с мелким зерном — ещё одно средство для избавления от затёртостей. Также она может удалить другие поверхностные загрязнения. Главное, не переусердствуйте!

— Обновить ворс на замше можно с помощью пара. Если у вас нет парогенератора, вскипятите воду в кастрюле и подержите вещь над паром. Ворсинки замши лягут в естественном направлении, и вещь будет выглядеть обновлённой.

— Ещё один способ обновления замши, расчёсывание старой мягкой зубной щёткой, слегка смоченной раствором кондиционера для белья, подходит для изделий с более грубым заметным ворсом. Постарайтесь определить естественное направление ворсинок и расчешите ворс по этому направлению.