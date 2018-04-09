Лучшая процедура для тела во время беременности — какая она?

Менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина попробовала коллагеновый лифтинг-уход SB-26 в салоне красоты «Мильфей» и поделилась своими впечатлениями.

Беременность — пора хоть и прекрасная, но эмоционально непростая и хочется радовать себя всем тем, что не запрещено. А вот как раз программа уходов для тела SB-26 в салонах «МильФей» разрешена даже в этот период.

Я записалась на процедуру на субботу, чтобы полноценно порадовать себя и никуда не спешить. Атмосфера салона так и располагает к расслаблению и дает возможность почувствовать себя принцессой. Белые стены, мраморные полы, шикарные люстры, огромные зеркала и много живых цветов — не восторг ли?

Меня встретила приветливый администратор, познакомила с моим мастером Ольгой Лихолетовой, проводила в комнату для последующих процедур и угостила ароматным кофе с молоком.

Удобно, что ничего не нужно брать с собой: мне выдали одноразовое белье и тапочки, свежевыстиранные и отутюженные полотенце и халат.

Лифтинг-уход SB-26 восстанавливает уровень коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. При его недостатке она тускнеет и теряет тонус.

Первый этап ухода — очищение. Ольга положила горячие полотенца мне на ступни, и в этот момент я почувствовала, как усталость меня покидает. На все тело (начиная с пяток и до самой зоны декольте) Ольга нанесла отшелушивающий солевой скраб, усиливающий кровообращение и способствующий выведению токсинов. Также в составе скраба есть масло ши, которое способствует выработки собственного коллагена.

Далее я смыла скраб с тела в душе, и мы приступили к обертыванию.

Обертывание омолаживает кожу и улучшает ее тонус, благодаря пептидному комплексу и маслу авокадо.

После нанесения средства Ольга замотала меня пленкой и накрыла пледом. Вообще обертывание делается в капсуле, но я испугалась высокой температуры, и мастер предложила мне обойтись без нее.

В таком виде я пролежала около 20 минут и снова пошла в душ, чтобы смыть с себя средство. Почувствовала, как моя кожа напиталась влагой и стала более эластичной.

После мы приступили к завершающему и самому приятному этапу — массажу с кремом на основе пчелиного воска, кофеина и растительных триглицерид (Cremerlin Pura). Средство тонизирует кожу и улучшает микроциркуляцию.

После процедуры не только моя кожа была в тонусе, но и вся я.

Спасибо Ольге, с которой время пролетело незаметно (а для меня это важно!) за ее профессионализм и мою свежую, подтянутую кожу.

В период беременности кожа подвергается чрезмерному растяжению, что часто приводит к стриям (растяжкам), а подобные процедуры как раз сохраняют ее эластичность во время беременности и способствуют быстрому восстановлению после. Миссия «побаловать себя и почувствовать принцессой» выполнена на все 100%!

Цена за коллагеновый лифтинг-уход SB-26 (очищение скрабом + обертывание + массаж 60 мин): 7 000 руб.