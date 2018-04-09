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Украинка стала куклой без операций
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Украинка стала куклой без операций 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
«Живая кукла» Элара из Киева рассказала, как каждый день ей приходится накладывать макияж, чтобы быть похожей на любимого персонажа, не делая при этом пластических операций. Об этом сообщает Daily Mail.
Элара восхищается главной героиней японского мультсериала «Сейлор Мун» Усаги Цукино и стремится выглядеть и одеваться так же, как она. «Усаги — первый персонаж, который вдохновил меня на косплей. Без этой страсти моя жизнь была бы пустой и монотонной, как у всех», — поделилась Элара.
На своей странице в Instagram украинка выкладывает снимки со своих фотосессий в стиле аниме и «куклы-вампира», вдохновленной куклой Барби.
Элара заявила, что не собирается иметь дело с пластической хирургией. «Я не хочу превращаться в девушку с пластмассовым лицом. Они считают, что это красиво, но на самом деле это не так. Я стараюсь подчеркнуть свою естественную красоту с помощью косметики. Мне нравится ярко краситься и рисовать большие глаза», — сказала она.
В апреле архитектор из Польши рассказала, как потратила тысячи долларов на пластические операции, чтобы стать первой «живой Барби» в стране. По словам 25-летней Анеллы, она не планировала превращаться в куклу, однако после первой коррекции носа не смогла остановиться. В результате девушка решила начать новую жизнь, потратив более 42 тысяч долларов на увеличение губ и груди.
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