Экспертиза: 5 лучших детских пен для купания

Врач дерматолог Светлана Якубовская (@sovetydermatologa) рассказала BeautyHack, как подобрать пену для купания по типу кожи малыша и каких компонентов в ее составе лучше избегать.

Когда в семье появляется малыш, то у всех родителей неизменно возникает желание дать ему все самое лучшее и полезное. Довольно часто мы покупаем сотни игрушек, пеленок-распашонок, веселых костюмчиков и несколько тюбиков с косметическими средствами в придачу: для купания, под подгузник, при ветреной погоде и так далее. Перечислять можно бесконечно! Но задумываемся ли мы в этот момент, нужно ли это нашим малышам на самом деле? Если да, то будет ли полезно, и самое главное, не принесет ли ряда проблем в виде непонятных раздражений и высыпаний?

Детская кожа очень нежная и ранимая, и правила выбора уходовых средств должны быть знакомы всем родителям. И сегодня наш разговор пойдет о пенках для купания. Принцип выбора таких средств должен быть основан в первую очередь на состоянии кожи. И, если у ребенка есть какие-либо проблемы в виде раздражений или тем более в виде атопического дерматита, то требования должны быть особенно жесткими.

В таких ситуациях лучше отдать предпочтения аптечным линейкам, специально разработанным для чувствительной кожи. Они содержат специальные защитные и увлажняющие компоненты, а также так полезные для кожи масла. И даже если проблем с кожей нет, то все же я рекомендую мамам обязательно добавлять какое-нибудь дополнительное средство для купания в водичку. Связано это с достаточно жесткой водой в наших домах, поэтому дополнительное смягчение ей не помешает однозначно.

Обязательно ищите пометку, с какого возраста можно применять средство. Пенки «с рождения» всегда более мягкие и нежные по составам. Избегайте сульфатов, отдушек, эфирных масел в составе. Лучше пусть средство будет с нейтральным ароматом и прозрачного или белого цвета. Также в этом вопросе получится немного и сэкономить: вашу пенку для купания вполне можно использовать и в качестве шампуня. Особенно у деток до годика, когда волосы еще мягкие и особого сильного очищения от пота и жира, как у взрослых и более старших деток, не нужно. Сальные железы еще работают не так сильно.

А теперь давайте проанализируем составы пен для ванн нескольких широко известных линеек и разберемся, как они будут работать:

Пена для ванны Multi-Sensory Bubble Bath, Mustela

Оценив состав, я бы рекомендовала его в качестве и пены для ванны, и шампуня, но все же больше для старших деток, а не с рождения, как заверяет нас производитель. В пенке присутствуют мягкие и более жесткие очищающие средства, экстракт василька, смягчающий кожу, а также увлажняющий компонент — Avocado Perseose. Средство неплохое, но при наличии на коже раздражений, на мой взгляд, его лучше применять не часто, максимум 1-2 раза в неделю.

Цена: 800 руб.

Первый очищающий пенящийся крем для детей и новорожденных, Uriage

В этом средстве состав сбалансирован по содержанию мягких и более жестких ПАВ, поэтому оно подойдет неплохо для любого типа кожи ребенка с самого рождения, в том числе и при наличии на ней повреждений. В мягкой пене не содержится мыла и она на треть состоит из питательного молочка, зато в ней есть термальная вода Урьяж, которая помогает смягчить и успокоить кожу малыша. В средстве есть и питательное масло шореа, однако содержание его не очень большое. Пену также можно использовать и в качестве шампуня.

Цена: 2 053 руб.

Детское купание с календулой, Weleda

У марки Weleda все средства натуральные, без добавления синтетических раздражающих компонентов, и эта пена — не исключение. В составе на ведущих позициях экстракты календулы и тимьяна, которые не только смягчают кожу, но и помогают ей восстановиться. Это средство отлично подойдет для купания и при наличии раздражений. В качестве шампуня — тоже, но для маленьких детей. Пена вполне безопасна и подойдет с рождения. А если использовать ее вечером, это поможет малышу расслабиться и быстрее уснуть — за это отвечают экстракты лекарственных растений.

Цена: 1 070 руб.

Пена для ванны, Bübchen

Производитель честно указал, что возраст применения — с 3 лет. И, в принципе, это верно. В составе есть и мягкие ПАВ, и один щелочной, однако их соотношение полностью сбалансировано, поэтому средство не будет вредить коже. Глицерин, как хороший удерживающий влагу компонент, стоит в первых рядах состава. Все остальные компоненты отмечены в более низких концентрациях. Подойдет, бесспорно, и в качестве шампуня.

Цена: 149 руб.

Детская пена для купания перед сном, Little Siberica

Состав этой пены очень мягкий. По указанию производителя подходит деткам с 3 лет, но, на мой взгляд, он может применяться и раньше в качестве уходового средства. Пена отлично подойдет в качестве шампуня и ее спокойно можно использовать каждый день. Содержит ряд натуральных компонентов: мальва, полевица. На первых позициях широко известный своими успокаивающими и заживляющими свойствами шалфей. Однозначно рекомендую!

Цена: 249 руб.

И в заключение хочу заметить: каждый ребенок индивидуален и уникален. И именно поэтому любое средство должно быть тщательно подобрано и опробовано, ведь порой даже на самые распространенные и натуральные пены для купания встречается индивидуальная непереносимость и кожные реакции.