«Так было модно в 80-е»: синие тени состарили Сашу Звереву

Саша Зверева продемонстрировала подписчикам своего микроблога очередной макияж. Женщина предстала перед фанатами с синими тенями, чем вызвала в комментариях споры. Подписчики разделились на два лагеря, дискутируя на тему актуальности такого мейкапа.

Саша Зверева призналась, что побывала в магазине косметики, откуда вышла вот в таком виде. Поэкспериментировав с цветами, Зверева показала фанатам получившийся эффект и спросила их точку зрения. Мнения фолловеров разделились, и они начали спорить между собой. Часть призналась, что артистке совершенно не к лицу такой макияж. Поклонники считают, что взгляд Саши будто бы «утонул», и так близко посаженные глаза стали еще ближе друг к другу, а к зеленому цвету больше подошли бы фиолетовые тона. Но среди обитателей Инстаграма нашлись и те, кому приглянулся образ звезды. Комментирующие поведали, что тип лица певицы позволяет ей делать любой мейк, а синий смоки особенно подчеркивает её и без того яркую внешность. Поэтому они попросили женщину не принимать мнение критиков всерьез и краситься так, как ей нравится.

Все же подавляющее большинство оказалось на стороне естественности. И, действительно, просмотрев микроблоги медийных личностей, можно сказать, что большая часть публики любит натуральные цвета и считает, что темные тона придают возраст. Интернет-пользователи часто просят звезд не краситься ярко и отдать предпочтение пастельным оттенкам, и вообще, поберечь кожу, которая и так сильно страдает из-за постоянного нанесения грима. «Как павлин…» «Вам не очень идет!» «А мне кажется, отлично смотрится с вашим цветом глаз!» «По-моему, не для вашего типа..» «Вроде так было модно в 80» «Сейчас все старое возвращается! Выглядит стильно!» «Лет 10 прибавил вам макияж!» «Думаю, вам все к лицу!»

Нашлось и немало тех, кто не постеснялся грубо выразиться в сторону Саши. Но, по всей видимости, популярная артистка уже настолько привыкла к оскорблениям, что не принимает их близко к сердцу. А людям, так любящим язвительно высказываться в её сторону, она поспешила ответить, признавшись, что считает их слабыми.