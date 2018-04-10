Лучшие средства для тела с эффектом мерцания

Хотите мерцать и днем, и ночью, не зависимо от светов софитов? Лучшие средства для тела с эффектом мерцания и добавления «волшебной пыли» помогут вам в этом. Преимущества этих beauty-продуктов не только в придании сияния в прямом смысле этого слова, но и в том, что они ухаживают за кожей, помогая ей выглядеть здоровой, гладкой и шелковистой. К тому же, вы не будете выглядеть как новогодняя елка, поскольку средства не содержат крупные блестки — только микроскопические частички, которые выигрышно играют на солнце.

Honey Bronze, The Body Shop

Восхитительное масло для тела, которое не только подарит коже эффект южного бронзового загара, но и обеспечит приятное нежное мерцание. Никто даже не поймет, что вы нанесли на тело масло — все будет выглядеть довольно натурально, будто вы только что вернулись с тропического острова. Основа масла — мед и прополис, которые питают кожу, делая ее мягкой, гладкой и ухоженной. Текстура у средства не жирная, быстро впитывается и не оставляет разводов. Масло представлено в двух оттенках — темном и светлом. Выбор только за вами — хотите ли вы быть похожей на знойную латиноамериканку или нежную мулатку.

sunmag.me

Масло для тела Honey Bronze, The Body Shop (1 390 руб.)

Huile Prodigieuse, NUXE

Легендарное, многофункциональное, сухое… масло, придающее коже и даже волосам естественное и красивое сияние. По качеству средство не уступает дорогостоящим люксам, им пользуются многие бьюти-блоггеры и звезды Голливуда, а от оригинальных упаковок захватывает дух. Huile Prodigieuse — полностью натуральный продукт, состоящий из золотых частичек, витамина Е и шести видов питательных масел: Макадамия, Орешник, Зверобой, Камелия, Огуречник, Сладкий Миндаль. Средство универсальное во всех смыслах этого слова: его можно использовать в качестве хайлайтера, для питания волос, эффекта «жидких колготок», до и после загара, увлажнения кожи, в качестве масла для ванны. Вы ни за что не пожалеете, что потратили на него деньги — оно того стоит.

sunmag.me

Масло для тела Huile Prodigieuse, NUXE (1 945 руб.)

Soleil Blanc Shimmering Body Oil, Tom Ford

Парфюмированное масло для тела с приятным ярко выраженным запахом заменит не только крем для тела, но и парфюм. Блестки в средстве довольно крупные, но на коже они смотрятся более чем выигрышно, не создавая впечатления, что вы сбежали с новогоднего корпоратива и забыли принять душ. Аромат у масла восхитительный — нотки теплой ванили, нежное кокосовое молоко, египетский жасмин, цветы туберозы, чувственный иланг-иланг, пряный кардамон, розовый перец, цитрусовый бергамот и вкусные фисташки — все это наводит на мысль, что вы находитесь посередине райского острова, где печет ласковое солнышко, а вокруг — тишина и умиротворение.

sunmag.me

Масло для тела Soleil Blanc Shimmering Body Oil, Tom Ford (7 550 руб.)

Мерцающее молочко «Миндаль», L'Occitane

Невесомый флюид с едва уловимыми нотками цветущего миндаля глубоко увлажняет, питает, укрепляет и подтягивает кожу, делая ее гладкой и шелковистой. Благодаря перламутровым частицам, которые эффектно переливаются, молочко моментально разглаживает и скрывает любые несовершенства кожи. Мягкая текстура, миндальное молочко и масло в составе, кремний ухаживают за кожей, борются с вялостью, восстанавливают ткани и повышают их эластичность. Это идеальное средство, которым можно воспользоваться после ванны или душа.

sunmag.me

Мерцающее молочко «Миндаль», L'Occitane (2 990 руб.)

Mister Radiant Body, Givenchy

Воздушный гель для тела, придающий коже соблазнительное мерцание, ощущение увлажненности и свежести. В основе средства три вида микрогранул: коричневые подарят оттенок легкого загара, золотые обеспечат естественный блеск, белые обладают антиоксидантным действием, бережно позаботятся об уходе и защите. Гель можно наносить на кожу лица и тела, моментально преображая ее, делая светящейся, ухоженной и здоровой. Для достижения бронзирующего эффекта, нанесите средство два и более раз.

sunmag.me

Гель для тела Mister Radiant Body, Givenchy (2 640 руб.)

Soleil Plaisir Sultry Shimmering Oil, Darphin

Масло с эффектом загара и мерцающими частичками в удобной упаковке с дозатором расходуется весьма экономно. Придает коже деликатное не вызывающее сияние, хорошо питает, смягчает и увлажняет, усиливает оттенок загара. Что особенно может понравиться некоторым девушкам — имеет приятный, не приторный аромат экзотических цветов. Не содержитSPF-фильтры, однако, благодаря уникальным компонентам защищает кожу от фотостарения, восстанавливая ее естественный защитный барьер. Текстура средства нечто среднее между маслом и гелем, довольно быстро впитывается и не оставляет эффекта липкости и жирности. Прекрасно подходит, чтобы успокоить кожу после интенсивного загара.

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Масло для тела Soleil Plaisir Sultry Shimmering Oil, Darphin (3 090 руб.)

Huile Sacree Polynesia, Thalgo

Священное полинезийское масло, обладающее массой преимуществ! В его составе — золотой пигмент, который мгновенно освежает бледную и тусклую кожу, делая ее ненавязчиво сияющей и чуточку загорелой. Нежирная, шелковистая текстура и смесь абрикосового кунжутного и подсолнечного масел прекрасно увлажняют и питают кожу, делая ее гладкой, мягкой и бархатной. Впитывается масло моментально, не оставляя липкости и разводов. Обладает божественным ароматом сладких экзотических фруктов, от которого невозможно оторваться и хочется съесть. Кожа после нанесения масла преображается буквально на глазах, а блестки не осыпаются в течение всего дня, красиво переливаясь на искрящемся солнце.

sunmag.me

Масло для тела Huile Sacree Polynesia, Thalgo (2 870 руб.)