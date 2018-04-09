Ирина Шейк в купальнике и без макияжа отдыхает в теплых краях

32-летняя Ирина Шейк не из тех пользователей соцсетей, которые подробно рассказывают в Instagram о своей жизни. Российская супермодель, известная на весь мир, оберегает личную жизнь, но изредка приоткрывает завесу тайны над ней. К примеру, сегодня фолловеры Ирины узнали, что она решила провести время на пляже.

Шейк опубликовала селфи без макияжа, показав загар и отдохнувшее лицо. Знаменитость запечатлела себя в розовом купальнике на фоне пышной зелени, в которой укрылась от яркого солнца.

Ирина Шейк