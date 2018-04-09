Выбор визажистов и блогеров: 20 лучших кушонов на весну

Как получить самое невесомое покрытие и какие кушоны маскируют круги под глазами и другие признаки усталости? Визажисты и блогеры рассказывают о средствах, которые используют в работе и жизни.

Кушон Air Fit, A’pieu

С этой марки началось движение кушонов, и на данный момент это самый дешевый подобный продукт на рынке. Представлен в трех текстурах. Первая, классическая, очень сияющая и немного влажная. Она сливается с кожей — за это я ее и люблю. Также существует очень стойкая матовая текстура XP (подойдет для съемок) и, наконец, средняя между ними называется корейским словом Pposong. Так что этот кушон выигрывает за счет многообразия текстур, низкой цены и легчайшего покрытия. Наносится настолько просто, что им будет удобно пользоваться даже в такси.

Цена: 580 руб.

Кушон Do Do Cat, Holika Holika

Особенность этого кушона в том, что вы получаете сразу тон и стробинг: продукт с очень сияющей текстурой. Сразу же привлекает веселым дизайном в виде кошачьей лапки. При нанесении охлаждает лицо и сужает поры. Сделан на основе растительных компонентов, которые успокаивают кожу. А диоксид кремния в составе помогает избавиться от жирного блеска.

Цена: 2 190 руб.

Кушон Double Wear Cushion Stick, Estee Lauder

Хотя во всех кушонах, как правило, небольшое количество продукта, в этом случае производители решили изолировать губку от жидкости, распределив их по разным отсекам. Дает такое покрытие, которое предпочитают русские девушки: финиш, совпадающий с тоном кожи, но чуть более матовый. Сильно сияющие продукты мы до сих пор боимся наносить, а этот кушон дает как раз очень деликатное свечение. Еще одно преимущество — представлен в большом количестве оттенков. Для сравнения: корейские кушоны, как правило, представлены максимум в трех.

Цена: 3500 руб.

Кушон Cover King Powder Cushion, Nakeup Face

Находка для тех, кто хочет замаскировать шрамы от акне и покраснения — дает беспрецедентно плотное покрытие (интернет полон шокирующими фото «до» и «после»). У него три оттенка, сильно отличающихся друг от друга, и большинство девушек найдет здесь себе правильный тон. Для тех, у кого нет никаких проблем с кожей, это хороший экономичный вариант — его можно наносить по чуть-чуть и растягивать один кушон на несколько месяцев. Хороший аксессуар: упаковка цвета розового золота (как у iPhone) выполнена в матовом пластике.

Цена: около 2600 руб.

Румяна-кушон Wonderful Cushion, Sephora

Представлены в пяти оттенках — от мягкого бежево-розового до насыщенного цвета фуксии. Наносятся удобной подушечкой, хорошо подстраиваются под тон кожи и оставляют слегка влажное покрытие. Нравятся тем, что очень экономно расходуются, — нужна одна маленькая горошина средства на обе щеки. Довольно стойкие — можно не обновлять в течение дня Цена: 499 руб.

Miracle Cushion SPF23, Lancôme

Я им пользуюсь уже два года, и он ни разу меня не подводил.

Прекрасно увлажняет и освежает кожу, придает ей сияние и защищает от солнца (есть SPF-фильтр 23). Макияж получается без эффекта маски.

Пористая подушечка пропитана тональным флюидом, который по текстуре напоминает воду. Особенно рекомендую его поклонницам ВВ и СС кремов.

Любовь к этому средству мне привила моя подруга Наталья, которая работает консультантом марки Lancôme (в ЦУМе ).

К сожалению, я не могу использовать это тональное средство в работе, потому что это не гигиенично. Визажисты могут пользоваться только средствами с дозаторами, но, несмотря на это, я большой фанат этого кушона. Если клиент просит подобрать ему тон для домашнего использования, то я всегда советую его.

Цена: 4100 руб.

Кушон Le Cushion Encre De Peau Fusion Ink, YSL Среди европейских кушонов — мой самый любимый. Он на 30% состоит из минеральной воды, что обеспечивает текстуре легкость. Кушон оставляет красивый сатиновый финиш. В том время, когда все уже до антипатии говорят про глянцевую кожу.

Совет: используйте кушон только с пуховкой, которая идет в комплекте, потому что нанесение средства кистью или спонжем не позволит создать правильный результат!

Цена: 5003 руб.

Кушон Nude Magique Cushion, L'Oréal Paris

Очень легкий и комфортный на коже тон «в подушке», летом пользуюсь им каждый день. Несмотря на свою прозрачность, визуально выравнивает цвет лица и создает эффект естественно сияющей кожи. Это то средство, которое мужчина никогда не заметит на лице девушки, но обязательно сделает комплимент ее красивой коже.

Цена: 940 руб.

Chanel Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation

Формально — не кушон, а гелевое тональное средство, но выглядит оно как кушон и наносится как он же. В серии Les Beiges марка прокламирует максимальную естественность, и Gel Touch Foundation вполне этой парадигме соответствует — это буквально прозрачное средство, которое, тем не менее, выравнивает цвет лица и делает его более здоровым. Летний идеал для обладательниц хорошей кожи.

Цена: 4590 руб.

Кушон Air Mesh, Dr.Jart+

В свое время именно Dr.Jart+ заставили Америку полюбить ВВ-кремы, а потом они же показали рынку кушоны — и открыли ящик Пандоры. У марки существует несколько кушонов, но тот, что относится к моей обожаемой серии Time Returning, к сожалению, для меня темноват (у меня экстра-светлая, почти белая кожа). Поэтому мой вариант — Air Mesh, который совершенно незаметен на лице, но при этом придает ему бодрый и здоровый вид.

Цена по запросу

Кушон Mineral Wear Cushion, Physicians Formula

Кушон у Physicians Formula существует всего в трех оттенках, которые, впрочем, при не слишком плотном нанесении более-менее подстраиваются под тон кожи. Покрытие, которое получается полуматовым, можно наслоить от легкого к среднему. В составе есть минеральные солнцезащитные фильтры.

Цена: 951 руб.

Кушон Aqua BB, 3Lab

Дорогая американская марка специализируется на уходе, и тональных средства у нее всего два — зато оба высочайшего качества. Aqua BB представляет собой классический азиатский кушон (кстати, 3Lab выпустили свою версию одними из первых на западном рынке) с тонким, но перекрывающим покраснения покрытием. Средство стоит, мягко говоря, недешево — можно утешиться тем, что кушон действительно прекрасный, а в комплект входит запасной блок.

Цена: 10545 руб.

Кушон Skin Foundation Cushion Compact, Bobbi Brown

Кушон у Bobbi Brown представляет собой несколько более плотную подушечку, чем обычно у таких средств, однако в остальном все по классике — хороший тонкий спонж и ровное, полупрозрачное полуматовое покрытие. Марка также сообщает о возможности добиться плотного покрытия — с помощью кисти с говорящим названием Full Coverage, которая есть в их ассортименте.

Цена: 3800 руб.

Lazy & Joy Face 2 Change Photo Ready Cushion Foundation, Holika Holika

Я вовсе не скрываю, что обожаю Holika Holika в целом и их линию с ленивым яйцом по имени Гудетама в частности. Кушон из первого запуска, Lazy & Easy, я использовала до конца, и с этим планирую поступить также — мне нравится среднее сияющее покрытие и ощущение увлажненной кожи, которое держится весь день. Ну и упаковка, конечно.

Цена по запросу

Кушон Liquid BB Crème Au Ginseng Cushion Compact, Erborian

Вслед за популярными BB-кремами в обычных тубах корейско-французская марка Erborian выпустила еще одно — Liquid BB Crème Au Ginseng Cushion Compact. Это не просто их BB-крем с женьшенем в другом формате: у него изменилась текстура — она стала более легкой. Также увеличилось и число компонентов для ухода за кожей. Вместе с этим снизилась степень покрытия, поэтому этот тональный крем выглядит на коже еще более естественно, но недостатки особо не скрывает.

Цена: 3850 руб.

Кушон Blush Subtil Cushion, Lancôme

Lancôme заметно «подсели» на кушоны, поэтому выпустили в таком формате не одно средство. Особо интересными я считаю румяна-кушон Lancome Blush Subtil Cushion, которые сначала марка запустила в лимитированном количестве в рамках коллекции Sonia Rykiel, а позже они вышли в регулярной линейке. Отличаются красивыми оттенками и естественным видом на коже. Еще к плюсам нужно отнести то, что они не смазывают тональный при нанесении.

Цена: 3138 руб.

Спонж-кушон Skin Foundation Cushion Compact Sponge Applicator, Bobbi Brown

Марка Bobbi Brown пошла дальше и выпустила просто спонж-кушон для нанесения макияжа Bobbi Brown Skin Foundation Cushion Compact Sponge Applicator! Им можно наносить как тональный кушон, который также есть в ассортименте, так и любые другие тональные средства.

Цена: 270 руб.

Кушон Wonderful Cushion, Sephora

Кушономания заметно отразилась на ассортименте марки Sephora — они выпустили целую линейку Wonderful Cushion, в которую вошли: тональный крем, румяна и матовый мусс для губ. Больше всего мне полюбился именно тональный крем, толерантный к несовершенствам кожи. Дает среднюю степень маскировки, что идеально для макияжа на каждый день.

Цена: 1450 руб.

Кушоны Color Correcting Primer Miracle CC Cushion, Lancôme

Формат кушона пригоден для любого жидкого средства, поэтому Lancome решили совместить два тренда в одном — цветную коррекцию и, собственно, кушон. Так на свет появились четыре цветных корректора Lancôme Color Correcting Primer Miracle CC Cushion. Зеленый борется с излишней краснотой кожи, фиолетовый — против желтизны и тусклости, персиковый хорош для маскировки темных кругов под глазами, а желтым можно замаскировать признаки усталости. К сожалению, в России они не представлены, но в США найти их будет не проблема.

Цена: около 3500 руб.