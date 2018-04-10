Пластырь для контроля уровня глюкозы в крови избавит диабетиков от постоянных проколов кожи

Пациенты, страдающие диабетом, вынуждены постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. Процедура выполняется при помощи анализа крови, взятой из пальца. Безусловно, такая необходимая мера является одной из самых неприятных и болезненных частей повседневной жизни людей с диабетом.

Чтобы облегчить жизнь пациентов, учёные из Великобритании создали специальный пластырь, который крепится на кожу и контролирует уровень глюкозы в крови. По мнению специалистов, постоянные уколы станут пережитком прошлого с появлением такого продукта на рынке.

Специалисты из Университета Бата разработали устройство на основе графена (этот материал сегодня используется во многих, даже самых неожиданных разработках). Как сообщается в пресс-релизе, неинвазивный пластырь может измерять уровень глюкозы через кожу без всякого анализа крови, требующего взятия крови из пальца.

Устройство включает в себя целый набор крошечных датчиков, использующих небольшой электрический ток для определения уровня глюкозы в тканевой жидкости. Иными словами, сам пластырь не прокалывает кожу.

Поясним, что такая жидкость является частью внутренней среды организма, она схожа по составу с плазмой. А находится она прямо между клетками в фолликулах волос на теле. Пластырь точно определяет уровень глюкозы, извлекаемой из этой жидкости при помощи тока. При необходимости такой тест может проводиться каждые 10-15 минут в течение нескольких часов.

Как говорят авторы проекта, специфическое строение массива позволяет работать без калибровки. Они использовали графен как один из компонентов, поскольку у него есть важные преимущества: в частности, это проводящий и гибкий материал. Он также недорогой и экологически чистый.

Лабораторные испытания показали высокую эффективность использования пластыря для мониторинга изменения уровня глюкозы в крови. Испытания проводились с участием здоровых людей. Также разработчики проверили устройство, закрепив его на коже свиньи, где оно продемонстрировало способность точно отслеживать уровни глюкозы в диапазоне, наблюдаемом у больных диабетом.

На сегодняшний день специалисты надеются оптимизировать количество датчиков в пластыре, а также продемонстрировать его функциональность в течение 24-часового периода носки. Также они намерены провести ряд клинических испытаний с использованием новой разработки.

Специалисты надеются, что после коммерциализации недорогое носимое устройство сможет передавать показания сразу в приложение, установленное на смартфон или «умные часы». (Для этого, впрочем, придется решить ряд технических вопросов, например, как питать датчики и передавать данные.)

Эффективный и неинвазивный способ контроля уровня глюкозы в крови может помочь диабетикам, а также тем, у кого высок риск развития заболевания. Известно, что сегодня состояние, которое медики именуют предиабет, выявляется у большого количества людей, и для них контроль сахара в крови тоже очень важен.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Nanotechnology.

К слову, людям с диабетом нужно следить не только за уровнем глюкозы в крови, но и за состоянием ног: и в этом им помогут «умные носки». Также авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о любопытном открытии учёных. Оказывается, повышение уровня сахара в крови может не являться первопричиной диабета. Помимо этого, специалисты установили, что диабет никак нельзя делить на два типа, у этого заболевания их гораздо больше. О самых важных исследованиях в области лечения диабета читайте в нашей специальной рубрике.