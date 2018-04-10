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Что делать, если ваш мужчина пользуется вашей косметикой
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Что делать, если ваш мужчина пользуется вашей косметикой 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Возможно, проживая вместе с мужчиной, вы замечали, что ваши крема и другие средства по уходу за собой кончаются быстрее, чем вам бы того хотелось. Проведя своему суженому допрос с пристрастием, вы узнаете, что он порой грешит тем, что пользуется вашей косметикой в своих личных целях. Что делать, если ваш мужчина пользуется вашей косметикойЕстественно, это не повод для скандала и выселения второй
половины из спальни на диван в гостиной, а возможность приобрести ему мужские
уходовые средства. Которыми вы, кстати, тоже сможете иногда пользоваться.
Если ваш избранник сознался, что ему нравятся ваши гели и  пенки для умывания, то смело покупайте ему аналогичные средства с мужским
уклоном. Ваши средства будут целее, а мужчина только красивее и ухоженнее.
Плюс, ему самому понравится, что после использования специализированной
косметики кожа станет заметно лучше.
Судя по рекламным роликам, мужчины проходят все круги ада  после бритья — раздражения, покраснение и сухость кожи. Чтобы облегчить мужские
страдания, купите своему молодому человеку хорошее средство после бритья.
Гели для душа мы часто воспринимаем как косметику вне  гендера. Если вам все же хочется окончательно разделить полки в ванной на  мужские и женские, то гель для душа покупайте исключительно мужской. Если вам  когда-нибудь приедятся типичные женские отдушки с розами и конфетами, то всегда
можно будет воспользоваться гелем вашего мужчины с ароматом сосны или перца.
Уход за ногами важен для мужчин ничуть не меньше, чем для  прекрасного пола. Конечно, они (за редким исключением) не носят каблуки, но их  ноги тоже устают и нуждаются в заботе.
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