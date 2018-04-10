Роза из номера 1015

Основатель парфюмерного бренда Room 1015 Майкл Партуш, назвал свою марку в честь номера №1015 лос-анджелесского отеля Continental Hyatt, также известного, как «Жилище бунтарей» — культового места для поклонников и знатоков истории рок-н-ролла. Именно в этом номере царила неповторимая атмосфера рок-н-ролла, именно там зажигали в семидесятые Rolling Stones, The Who и другие музыканты, верные девизу Sex & Drugs & Rock & Roll.

Бывший парижский гитарист Майкл Партуш, связал все свои парфюмерные фантазии с музыкой и композициями любимых «битлов». Например, Hollyrose он посвятил многочисленной армии фанаток рока прошлого столетия Напористость в достижении цели у этих юных нежных созданий сравнима с пробивающимися сквозь цемент ростками роз. Следуя за своими кумирами, они преодолевали любые препятствия на своем пути. Аромат Hollyrose представляется черной кожаной розой, которая напоминает про этих удивительным девушкам, которые поставили самых влиятельных людей рок-н-ролла на колени, и ностальгией по эпохе абсолютной свободы, где в воздухе по-прежнему витают устойчивые запахи пота, кожи, меха, алкоголя и открытого чемодана. Восхитительное ощущение предельной близости, восторг и чувственное наслаждение обыгрывается фруктовыми, цветочными, кожаными и древесными оттенками.

Как говорил сам Майкл Партуш: «Все девушки похожи на цветы, но только одна сможет пробиться сквозь асфальт бульвара Сансет. Именно для нее я и создал свой аромат Hollyrose». Познакомиться с ароматом можно лично: новинка представлена в бутике парфюмерии и украшений «Главные детали»