Подольская сменила прическу и помолодела на 15 лет

Поклонники пришли в восторг.

Наталья Подольская этой весной стала активно экспериментировать над своей внешностью. То она примерила темную «вампирскую» помаду вместо обычного нюда, то решилась на перманентный макияж бровей. Наконец, дело дошло и до прически. А ведь своему образу она была верна не один год: поклонники привыкли видеть певицу либо с прямыми, расчесанными на прямой пробор волосами, либо — на сцене — с голливудскими локонами.

Свой шикарный цвет волос Подольская пока не сменила, зато сделала новую прическу. Высокий хвост превратил 35-летнюю звезду в озорную девчонку.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

9 Апр 2018 в 10:23 PDT «Еще челочку и как будто много лет назад, та самая Подольская на сцене «Фабрики звезд», «Очень идет, прямо помолодела с такой прической», — начали восторгаться подписчики в комментариях. Необычно яркие смоки айс тоже понравились фолловерам артистки.

А мы уж думали, что Наталья относится к тем селебрити, которые слишком уж консервативны в выборе стрижки и окрашивания.

Например, главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур не меняла свою стрижку около 50 лет. Это ее отличительная черта, своего рода фишка, с которой она никогда не расстанется.

От прически Кейт Миддлтон в восторге абсолютно все, поэтому она с ней ходит всю свою сознательную жизнь. А Анджелина Джоли очень долго была в поисках себя и постоянно меняла цвет волос и стрижки. Но в 2000 году она наконец-то определилась с образом, и ее прическа стала выглядеть именно так, как мы и привыкли. Как и Жизель Бюндхен , чьей визитной карточкой стали будто выгоревшие на солнце локоны, тоже около 20 лет не меняет ни цвет волос, ни стрижку, даже ее укладка всегда неизменна.

Звезды, которые всю жизнь ходят с одной прической

Жизель Бюндхен

Анджелина Джоли

Кейт Миддлтон

Люси Лью Джулианна Мур Анна Винтур

Дженнифер Лопес

Сандра Буллок

Камерон Диас

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