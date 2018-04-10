Кардашьян vs Квитко: кто в купальнике выглядит круче

Чьи формы больше нравятся вам?

Ким Кардашьян сейчас отдыхает в Мексике и радует подписчиков пляжными фото. Она и так не скрывала свои соблазнительные формы, позируя для фото то в коротком топе-полоске, то едва прикрытая полотенцем… Но все же в купальнике, под жарким солнцем телезвезду мы не видели давно. А она привезла с собой на каникулы, кажется, целый чемодан бикини, и хочетпоказать их все.

Wday.ru решил сравнить Ким с другой любительницей горячих пляжных снимков — Анастасией Квитко , и выяснить, не зря ли ее именуют «русской Кардашьян». Кто же из них лучше выглядит в купальнике?

Ким Кардашьян

Анастасия Квитко

И Ким, и Анастасия упорно отрицают, что их сексуальные фигуры — результат вмешательства пластического хирурга. Хотя эксперты утверждают, что такого «природного» богатства просто не бывает. Да и старые фото, которые звезды предусмотрительно удаляют, но те все равно всплывают в Сети, кричат об обратном. Между прочим, первый муж Кардашьян, Деймон Томас утверждал, что Ким делала несколько пластических операций, в том числе и увеличивала грудь.

Но как бы то ни было, на этих красоток засматриваются миллионы мужчин, а девушки по всему миру хотят быть на них похожими. Только вот на кого же больше?

Ким Кардашьян

Анастасия Квитко

Кажется, формы Квитко уже давно обогнали пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян. Но, с другой стороны, она тщательнее следит за ракурсом, и всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались больше и аппетитнее. Ким же не старается позировать для своего Instagram и не стесняется спокойно лечь на шезлонг, даже если ее бедра при этом расплывутся.

Кстати, и купальники голливудская дива выбирает более закрытые: ей нет нужды привлекать к себе внимание слишком маленьким бикини. Зато Квитко, кроме идеальной фигуры, может похвастаться шикарным загаром и безупречной кожей. А кто из них кажется привлекательней вам?

Принять участие в опросе «Чья фигура в купальнике кажется вам привлекательнее?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Ей идет! Ким Кардашьян кардинально поменяла цвет волос

Квитко показала самый антисексуальный комбинезон

Читайте также: