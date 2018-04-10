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По каким признакам распознать рак кожи?
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По каким признакам распознать рак кожи? 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Рак кожи и меланому человек может определить самостоятельно — это заболевание всегда видимое и не имеет латентных форм. По каким признакам мы можем распознать онкологию, «АиФ-Черноземье» рассказал хирург-дерматоонколог первой категории, заведующий онкологическим отделением №2 Воронежского онкодиспансера Александр Казьмин.
«Это долго незаживающие образования на коже, которые изъязвляются, заживают, покрываются корочкой. И так по кругу. Что касается меланомы, то это, в основном, пигментированные образования, которые формируются либо на чистой коже и отличаются от уже существующих родинок, либо происходит резкое изменение старой родинки — ее цвета, формы, размера, появляется болезненность и кровоточивость. Когда человек видит у себя на коже вновь появившееся темное пятнышко, пусть даже 5-6-тимиллиметровое, которое постепенно начинает расти, нужно сразу же обращаться к врачу», — рассказал Александр Иванович.
Кстати
Бесплатно проконсультироваться с врачами-онкологами можно заочно, не выходя из дома. Люди могут сфотографировать родинку или новообразование на коже и отправить ее через соцсети медикам. В ответ им дадут предварительное заключение и посоветуют, нужно ли обращаться по данному вопросу к специалистам или нет. Профиль в Instagram — oncodermatologist.
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