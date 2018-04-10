Как правильно красить губы? Лайфхак от Глюкозы в ее новом влоге

Свой бьюти-влог Глюкоза (31) ведет с 2015 года. В нем она рассказывает о хитростях макияжа и укладок. Дает советы и делится личными лайфхаками с подписчиками, например как выбрать декоративную косметику, как сохранить молодость кожи без уколов, как ухаживать за ногтями.

Сегодня она выпустила новый влог. На этот раз она делала макияж Матильде Шнуровой. Девушки сразу решили, что будут делать акцент на губы, и для этого выбрали винную помаду. Первым делом Глюкоза промокнула губы салфеткой, далее карандашом прорисовала контур и им же закрасила середину и только после этого нанесла помаду тон-в-тон под цвет карандаша.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=qcGLJYwo7Cg

Кстати, было решено глаза тоже не оставлять без внимания. Чтобы мейкап получился гармоничным и ярким, сначала Глюкоза прорисовала межресничный край и после тщательно растушевала полученные линии кисточкой. Далее добавила немного теней с шиммером и выровняла тон кожи (не забыв припудрить шею — это важный штрих, иначе цвет лица будет слишком сильно выделяться).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-pravilno-krasit-guby-lajfhak-ot-glyukozy-v-ee-novom-vloge/