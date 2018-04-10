«У меня все свое». Мисс Нижегородская губерния высказалась о злоупотреблении фотошопом и косметикой

— С начала конкурса я заметила в комментариях под постами финалисток подобные сообщения: «Хочу увидеть девушку без фотошопа, так, как она реально выглядит». Могу предположить, что это пишут наивные мужчины. Даже увидев многих девушек на море, вы не будете точно знать, такой ли их сотворила природа. Потому что в любой стране у очень многих девушек перекрашены волосы, сделан перманентный татуаж бровей/губ/век, нарощены ресницы (по одной ресничке, поэтому вы не определите их неестественность), увеличены филерами губы, такими же филерами сглаженные носогубные заломы (морщины), наклеены ногти, — перечисляет конкурсантка. — Дальше идет макияж. Он может быть легким, и вы увидите просто накрашенные ресницы, а может быть профессиональным, который иногда кардинально меняет внешность. Вам покажется, что девушка без макияжа, просто классно выглядит, а на самом деле на лице проведена колоссальная работа. Ну и, наконец, тяжелая артиллерия — обработка фото, фотошоп, которым пользуются даже на бытовом уровне многие девушки: убрать прыщики, уменьшить талию на фото, сделать яркие глаза, такие бездонные голубые озера…

Нижегородка признается, что любит себя такой, какая есть.

— У меня свой цвет волос, я вообще ни разу их не красила, свои брови, а не татуаж, свои, а не наклеенные ресницы, свои губы, не увеличенные филерами, свои ногти. Да, сейчас на конкурсе, я как и все участницы, крашу ресницы, подвожу глаза, иногда губы, но в повседневной жизни я не пользуюсь декоративной косметикой, я хочу сохранить молодость кожи надолго, — рассказала Настя на своей странице в Instagram.

Девушка считает, что из-за фотошопа журналы и соцсети стали диктовать нереальные стандарты красоты.

— Девушки, вы ведь такие красивые в своей неповторимости, не слушайте то, что вам навязывают в комментариях, не всегда эта критика конструктивна! Я знаю, что за мной наблюдают и совсем маленькие девочки, пожалуйста, будьте естественными и неповторимыми, оставайтесь общительными и открытыми, не надо прятать свою молодость за слоем краски, можно только подчеркнуть достоинства, но не надо прятать свою внешность, тогда за вами потянутся и вас будут любить такой, какая вы есть! — советует Анастасия.

Ранее NN.RU публиковал классные фотографии двух нижегородок, участниц «Мисс Россия». А также мы писали, что наши землячки отстали от «Мисс Тывы» на тысячи голосов.