40-летняя певица Жасмин на фото без макияжа выглядит словно юная девушка

Супруг певицы Жасмин Илан Шор по-прежнему находится под следствием по делу о финансовых махинациях, поэтому она вынуждена одна заботиться о детях. Напомним, что у артистки есть сын Михаил от первого брака, а также дочь Маргарита и сын Мирон от Илана. 40-летняя певица успевает посвящать время детям, а также строить свою карьеру. При этом звезда выглядит гораздо моложе своих лет.

Вчера Жасмин улетела в Испанию. Так как рейс был рано утром, то она дала своей коже отдохнуть и не стала краситься. На фото, которое она сделала в самолете, певица позирует без макияжа и выглядит очень свежо. Многие знают, что обычно косметика визуально делает женщин старше. На снимке Жасмин продемонстрировала свою природную красоту и стала выглядеть моложе на 15 лет, считают поклонники.

Жасмин / фото: instagram.com В своих интервью артистка признавалась, что у нее есть личный косметолог, а также она сама ежедневно делает различные маски, чтобы питать свою кожу. Стоит отметить, что дочь знаменитости унаследовала ее красоту и трудолюбие. Недавно шестилетняя девочка завоевала второе место на соревнованиях по гимнастике.