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Как нанести бронзер и не выглядеть дешево: 5 секретных приемов визажиста
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Как нанести бронзер и не выглядеть дешево: 5 секретных приемов визажиста 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вьетнамский стилист-визажист Ханг Ванго, который работает с такими знаменитостями, как Дженнифер Лопес, Тейлор Хилл, Эмили Ратаковски, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, и многими другими, рассказал, как выбрать и использовать бронзирующую пудру, которая будет на лице смотреться естественно.
Для начала тебе нужно понять и простить тех, кто не знает того, что бронзер используется не для того, чтобы вернуть загар, а чтобы кожа выглядела более здоровой. Такой эффект достигается за счет идеально подобранных и правильно нанесенных теплых оттенков пудры.
Правило № 1  У каждой девушки свой оттенок кожи, на который и следует ориентироваться. Например, если у тебя темный цвет кожи, то идеальным вариантом станет оранжевый оттенок пудры. А для светлой или оливковой больше подойдет темно-бежевый бронзер. В обоих случаях они должны быть с легким шиммером, чтобы слегка подсвечивать кожу.
Правило № 2  Обязательно купи большую, пушистую кисть, которой удобно работать. Ее следует держать параллельно пудре и перекатывающими движениями «взять» средство. Это поможет равномерно распределить пудру по кисти, чтобы избежать некрасивых пятен на лице, которые получаются при нанесении, если ты будешь «окунать» кисть в средство.
Правило № 3  Прежде чем взяться за бронзер, пройдись по всему лицу обычной пудрой, чтобы сделать кожу более матовой, уделив особое внимание выступающим частям (скулы, нос, лоб и подбородок). Если сделать наоборот, то макияж будет смотреться неестественно.
Правило № 4  Самый ответственный момент — нанесение бронзера. Сначала пройдись им по всему периметру лица, чуть подкорректируй скулы и добавь каплю на центр подбородка. После сверху припудри все лицо бронзером, чтобы размыть границы.
Правило № 5  Когда лицо темное, а шея, зона декольте и плечи светлые, это смотрится ужасно! Не должно быть никаких видимых линий перехода. Чтобы облегчить себе задачу, можно смешать бронзер с увлажняющим кремом и нанести получившуюся смесь еще на подготовительном этапе макияжа.
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