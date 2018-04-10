Как нанести бронзер и не выглядеть дешево: 5 секретных приемов визажиста

Вьетнамский стилист-визажист Ханг Ванго, который работает с такими знаменитостями, как Дженнифер Лопес, Тейлор Хилл, Эмили Ратаковски, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, и многими другими, рассказал, как выбрать и использовать бронзирующую пудру, которая будет на лице смотреться естественно.

Для начала тебе нужно понять и простить тех, кто не знает того, что бронзер используется не для того, чтобы вернуть загар, а чтобы кожа выглядела более здоровой. Такой эффект достигается за счет идеально подобранных и правильно нанесенных теплых оттенков пудры.

Правило № 1 У каждой девушки свой оттенок кожи, на который и следует ориентироваться. Например, если у тебя темный цвет кожи, то идеальным вариантом станет оранжевый оттенок пудры. А для светлой или оливковой больше подойдет темно-бежевый бронзер. В обоих случаях они должны быть с легким шиммером, чтобы слегка подсвечивать кожу.

Правило № 2 Обязательно купи большую, пушистую кисть, которой удобно работать. Ее следует держать параллельно пудре и перекатывающими движениями «взять» средство. Это поможет равномерно распределить пудру по кисти, чтобы избежать некрасивых пятен на лице, которые получаются при нанесении, если ты будешь «окунать» кисть в средство.

Правило № 3 Прежде чем взяться за бронзер, пройдись по всему лицу обычной пудрой, чтобы сделать кожу более матовой, уделив особое внимание выступающим частям (скулы, нос, лоб и подбородок). Если сделать наоборот, то макияж будет смотреться неестественно.

Правило № 4 Самый ответственный момент — нанесение бронзера. Сначала пройдись им по всему периметру лица, чуть подкорректируй скулы и добавь каплю на центр подбородка. После сверху припудри все лицо бронзером, чтобы размыть границы.

Правило № 5 Когда лицо темное, а шея, зона декольте и плечи светлые, это смотрится ужасно! Не должно быть никаких видимых линий перехода. Чтобы облегчить себе задачу, можно смешать бронзер с увлажняющим кремом и нанести получившуюся смесь еще на подготовительном этапе макияжа.