Ещё
Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назад 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назадЛариса Гузеева (58) довольно часто делится с поклонниками архивными фотографиями. Вот и сегодня телеведущая перелистала старый альбом и решила опубликовать фотографию из прошлого. На ней можно увидеть, как Гузеева выглядела 28 лет назад.
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 10 Апр 2018 в 2:14 PDT  Актриса никогда не скрывала, что вела богемный образ жизни. Она экспериментировала с внешностью, общалась с талантливыми людьми, переживала романы и бредила актерской профессией. Что касается имиджа, то мама актриса никогда не красилась и категорически не разрешала делать этого дочери. Но Лариса, конечно, нарушала все запреты. Вот что она вспоминала об этом годы спустя: Макияж делался так: на лицо накладывался коричневый тон «Балет» (шея при этом оставалась белой). На веки — синие тени. Губы сначала обводились коричневым контурным карандашом, потом сверху красились перламутровой помадой. Перед тем, как вернуться домой, вся косметика смывалась ледяной водой. Сейчас актриса с улыбкой следит за подобными экспериментами собственной дочери. 18-летняя Леля красила волосы в розовый и голубой цвета, носила дреды, набила несколько татуировок и сделала пирсинг. Гузеева считает, что в молодости подобные эксперименты вполне уместны. Кстати, у мужа актрисы, ресторатора Игоря Бухарова тоже есть тату — портрет жены на плече. Разумеется, Лариса Гузеева его предварительно одобрила. А тем временем в сети раскритиковали необычный снимок дочери Ларисы Гузеевой.
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 22 Май 2017 в 8:36 PDT  Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Дек 2017 в 4:11 PST
Лиза: последние новости
66-летняя Ирина Аллегрова уверят, что никогда не делала пластику Жена Евгения Петросяна рассказала, как феноменально похудела на 46 килограммов Юлия Ковальчук оправдалась за «измену мужа»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо19
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы8
5 самых верных мужчин по знаку зодиака3
Отец показал голое фото Бузовой53
Хлеб вызывает наркотическую зависимость12
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение