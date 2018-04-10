Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назад

@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назадЛариса Гузеева (58) довольно часто делится с поклонниками архивными фотографиями. Вот и сегодня телеведущая перелистала старый альбом и решила опубликовать фотографию из прошлого. На ней можно увидеть, как Гузеева выглядела 28 лет назад. Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 10 Апр 2018 в 2:14 PDT Актриса никогда не скрывала, что вела богемный образ жизни. Она экспериментировала с внешностью, общалась с талантливыми людьми, переживала романы и бредила актерской профессией. Что касается имиджа, то мама актриса никогда не красилась и категорически не разрешала делать этого дочери. Но Лариса, конечно, нарушала все запреты. Вот что она вспоминала об этом годы спустя: Макияж делался так: на лицо накладывался коричневый тон «Балет» (шея при этом оставалась белой). На веки — синие тени. Губы сначала обводились коричневым контурным карандашом, потом сверху красились перламутровой помадой. Перед тем, как вернуться домой, вся косметика смывалась ледяной водой. Сейчас актриса с улыбкой следит за подобными экспериментами собственной дочери. 18-летняя Леля красила волосы в розовый и голубой цвета, носила дреды, набила несколько татуировок и сделала пирсинг. Гузеева считает, что в молодости подобные эксперименты вполне уместны. Кстати, у мужа актрисы, ресторатора Игоря Бухарова тоже есть тату — портрет жены на плече. Разумеется, Лариса Гузеева его предварительно одобрила. А тем временем в сети раскритиковали необычный снимок дочери Ларисы Гузеевой. Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 22 Май 2017 в 8:36 PDT Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Дек 2017 в 4:11 PST