Лучшие маски для проблемной кожи

Обладательницам проблемной, склонной к жирности и высыпаниям кожи рекомендуем запастись этими семью средствами на основе глины и угля. Они помогут избавиться от акне, черных точек, жирного блеска и прочих несовершенств кожи.

Очищающая ароматическая маска, Darphin

Французская марка Darphinдля борьбы с жирным блеском и акне предлагает свою маску на основе глины. Важное преимущество этого средства состоит в том, что, в отличие от своих глиняных аналогов, оно не сушит и не стягивает кожу. Текстура нежная, больше напоминающая крем. Наносить на кожу следует тонким слоем и держать не больше 10 минут. Если кожа чувствительная, достаточно 5 минут. Бонусом является приятный цветочный аромат.

Очищающая ароматическая маска, Darphin (2 900 руб.)

«Магия Глины Детокс и Сияние», L’OrealParis

Недорогой и хорошо работающий вариант от L'Oreal Paris. У маски приятная, не слишком густая консистенция, благодаря чему средство легко и равномерно наносится на кожу даже без специальной кисточки, пальцами рук. Не пересушивает, но при этом делает кожу матовой, заметно сужает и очищает поры. 50 мл средства хватает надолго — расходуется экономно.

«Магия Глины Детокс и Сияние», L’Oreal Paris (490 руб.)

Painting Therapy Pack Sebum Control, Tony Moly

Маска с древесным углем от корейского бренда TonyMoly— панацея для обладательниц склонной к жирности кожи. Она отлично абсорбирует и матирует, обладает антибактериальным эффектом и препятствует появлению высыпаний. Если видите, что еще немного — и на коже появится прыщик, наносите маску, и она быстро решит эту проблему. Помимо древесного угля, в составе маски марокканская глина, экстракты асаи, черники и клюквы.

Маска Painting Therapy Pack Sebum Control, Tony Moly (515 руб.)

Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Pack, Elizavecca

Фантазеры из Кореи Elizaveccaпросто не могли выпустить обычную глиняную маску. А потому сделали ее пенящейся. Это дало не только впечатляющий визуальный эффект (забавные снимки в инстаграме при ее использовании гарантированы), но и лучший результат. Благодаря такой вот «пузырьковой» консистенции компоненты маски глубже проникают в кожу. После использования средства поры очищены и сужены, цвет лица всем на зависть. Подойдет даже для чувствительной кожи, так как не стягивает и не пересушивает.

Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Pack, Elizavecca (1 090 руб.)

Clear Improvement Active Charcoal Mask To Clear Pores, Origins

Мощная и эффективная маска на основе белой китайской глины с бамбуковым углем, который вытягивает загрязнения, как магнит. Отлично очищает и сужает поры. Но будьте осторожны: может пересушить кожу, если вовремя не смыть. Схватывается моментально и уже спустя 2–3 минуты после нанесения начинает заметно стягивать. Так что держать ее следует не больше 5 минут.

Маска Clear Improvement Active Charcoal Mask To Clear Pores, Origins (1 000 руб.)

Очищающая маска на основе голубой глины, «Рецепты бабушки Агафьи»

Если возможности (или желания) тратить крупную сумму на маску нет, то можно купить самую обычную глиняную маску, например «Рецепты бабушки Агафьи». Она не хуже своих более дорогих аналогов сужает поры и подсушивает воспаления. Тут главное не передержать маску на лице: сушит она не по-детски, так что оставлять на коже ее следует не более 5–7 минут. Для лучшего эффекта рекомендуем наносить на распаренную кожу после душа или — в идеале — сауны.

Очищающая маска на основе голубой глины, «Рецепты бабушки Агафьи» (70 руб.)

Маска для лица с бамбуковым углем, Bioaqua

Для поклонников тканевых одноразовых масок тоже кое-что есть. Эта маска с бамбуковым углем абсорбирует излишки себума и неплохо очищает кожу. Но wow-эффекта не ждите. Средство скорее подходит для поддержания результатов после глубокой чистки лица.

Маска для лица с бамбуковым углем, Bioaqua (90 руб.)

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