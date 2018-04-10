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Что в составе: тональный крем Giorgio Armani Maestro Glow SPF 30
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Что в составе: тональный крем Giorgio Armani Maestro Glow SPF 30 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Для какого типа кожи лучше всего подойдет это тональное средство? Какая у него текстура и за счет каких компонентов? Независимый визажист Анжелика Баклага — о том, что в составе легендарного тонального крема Giorgio Armani.
С функциональной точки зрения, данный состав представляет собой сбалансированный каскад стабилизаторов, загустителей, силиконовых масел и эмульгатора.
Такие компоненты как Cyclopentasiloxane, Isododecane, Peg-10 Dimethicone будут способствовать хорошему и равномерному распределению средства на лице. За счет этого получилась текстура «молочка», которое стойко держится. А быстрому «высыханию» средства на коже способствует спирт (Alcohol Denat).
Эмульгатор Polyglyceryl-4 Isostearate and Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone and Hexyl Laurate обеспечивают хорошую стабильность самой формуле (в составе нет никакой восковой базы, это позволяет сделать средство легким, однако может «страдать» стабильность). В помощь к стабильности формулы производитель положил много стабилизаторов и загустителей, которые позволят тональному крему быть легким, но при этом стойким. Disteardimonium Hectorite, Acetylated Glycol Stearate, Magnesium Sulfate, Trihydroxystearin, Cellulose Gum, Acrylates Copolymer — все они не токсичные, натуральные загустители и стабилизаторы.
А вот такие компоненты как Nylon-12 и Diphenyl Dimethicone благодаря высокому уровню рассеивания будут придавать коже сияние, сглаживать мелкие недостатки, создавая nude-эффект.
Из увлажнителей в составе только глицерин.
Консервация данного средства парабеновая, классическая.
Итого: данное средство подойдет обладателям жирной и нормальной кожи, формула достаточно «легкая», для очень сухой кожи средство может не подойти — наличие спирта и всего лишь одного увлажнителя может подсушивать ее. Достаточно серьезный функциональный каскад компонентов создает не только стабильную формулу, но и подарит коже ощущения легкости, шелковистости и хорошее распределение средства на лице. Рассеивающие частицы, в помощь пигментам, будут придавать сияние, сглаживать мелкие цветовые недостатки и создавать на коже nude-эффект. Производитель заявляет высокий уровень SPF — 30, но в составе нет ни одного УФ-фильтра. Защиту дают сами пигменты в составе. Это приятный бонус — кожа защищена от негативного солнечного воздействия, с учетом того, что из активной составляющей в формуле только глицерин. Производитель вынес на упаковку список аллергенов, которые содержит парфюмерная композиция. Людям с очень чувствительной кожей стоит обратить внимание на Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, поскольку часто именно из-за аллергенов средство не подходит вам. Классическая парабеновая консервация не порадует поклонников парабен-free.
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