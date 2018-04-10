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Как пользоваться пудрой?
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Как пользоваться пудрой? 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
При помощи пудры можно сделать лицо красивым, ровным и утонченным. Впервые она появилась еще в древнем Египте. Когда еще пудры не было, и никто ничего о ней не знал, женщины пользовались ольхой. Она бывает красной или желтой. Кроме этого они использовали даже бобовые культуры, пшеничную муку, белую глину. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что обычно у каждого человека кожа вырабатывает специальный жир, который не всем нравится. И вот при помощи пудры можно легко и просто от этого жира избавиться практически навсегда. Кроме этого она помогает коже выглядеть всегда бархатистой и к тому же она освежает ее. Также с морщинками пудра тоже поможет справиться. Для использования тонального крема пудра тоже поможет. При помощи нее она не растекается. Ее даже можно использовать без макияжа, и вы всегда будете выглядеть просто замечательно и красиво. Для начала нужно наносить пудру, а потом уже применять различную косметику. Кроме этого она поможет справиться с еще одной проблемой, когда тени выглядят слишком вызывающими, а вот пудра все скрасит и придаст ей привлекательный вид. Растушевать пудру можно при помощи специальной кисточки, которая наносится легкими и ровными движениями без применения силы. На сегодняшний день существует огромное количество разных форм и видов пудры. И каждая девушка выбирает для себя ту, которая больше всего вам подходит и удобнее всего используется. Ранее эксперты рассказали, что даже пещерные люди пользовались зубочистками.
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