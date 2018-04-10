Макияж для треугольного типа лица

Такой тип лица несколько угловат, верхняя часть лица с низким узким лбом, слабовыраженными скулами и, наоборот, в нижней части — шире, с четко очерченной нижней челюстью. Визажисты рассказали сайту МедикФорум, что перед началом макияжа тщательно очистите тоником или лосьоном лицо, шею и, если вы собираетесь одеть наряд с большим вырезом, область декольте. Подождите, пока лосьон или тоник впитается. Маскировочным карандашом убираем нежелательные покраснения (прыщики, родинки, пигментные пятнышки). Накладываем на лицо основу под макияж прозрачного тона, допускается и тонированная, так будет легче правильно поставить акценты в нашем макияже. Не забывайте про шею. Для летнего периода используйте сыпучую минеральную пудру, чтобы не забивались поры, а лицо не блестело и выглядело естественно. Зимой же лучше пользоваться жидкой пудрой, которая защитит от обветривания. Выравниваем контуры лица темной пудрой. Кистью нужно растушевать ее по нижней части лица, чтобы зрительно уменьшить объем — щеки и челюсть. Обратите внимание, что щеки расположены ниже скул, поэтому, там и надо начинать выравнивание темным, дальше — по полукругу, минуя подбородок, до противоположной щеки. Равномерно накладываем жидкие румяна специальной кистью в направлении от носа к уху, тщательно растушевываем. Благодаря таким нехитрым действиям зрительно расширяется верхняя часть лица. Можно пользоваться и сухими румянами, но с ними труднее работать, профессионалы советуют именно жидкую текстуру. Далее идет пудра вашего натурального оттенка. Обратите внимание, чтобы все места были хорошо растушеваны, включая линию волос на голове и за ушами. На шею, чтобы казалась «лебединой» по краям наносим темную пудру, а на подбородок и вниз, вашу обычную. Декольте покрываем пудрой вашего натурального цвета, желательно сделать акцент между грудей темной. Ранее эксперты рассказали о макияже для узкого лица.