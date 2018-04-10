Анна Седокова опубликовала фото без макияжа

Певица Анна Седокова , отдыхавшая вместе с детьми в Калифорнии, опубликовала откровенное фото в честь окончания небольшого отпуска.

"Вот и закончился наш маленький отпуск. Время босиком и без макияжа, мячиком и золотыми татуировками в руках", — написала певица. Она отметила, что скоро вернется в рабочий режим, а ее дочь Моника уже отправилась в школу.

Артистка призналась, что ее новая песня «Ни слова о нем» стала невероятно популярной и попала на вершины многочисленных чартов. По словам Анны, эта песня стала первой композицией с таким резонансом. «Я пока в Лос-Анджелесе, но до меня уже доходят слухи. О наших будущих планах. Спасибо. Я очень вас люблю», — обратилась Седокова к своей аудитории.

Поклонники восхитились аппетитными формами девушки, которые хорошо просматриваются в купальнике. Кроме того, фанаты Седоковой заметили, что молодая многодетная мама прекрасно выглядит и без макияжа, а ее естественная красота восхищает.