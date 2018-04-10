Что такое BB-крем?

BB-крем — универсальное средство, которое скрывает несовершенства кожи, матирует ее, а также ухаживает за ней. По сути ВВ-крем выполняет сразу две функции: тонального и дневного увлажняющего крема. Это средство защищает от вредного воздействия солнечных лучей, так как содержит SPF-фильтры, маскирует темные круги под глазами, выравнивает текстуру. Некоторые производители добавляют в состав крема активные компоненты, направленные на замедление процессов старения.

Уникальность BB-крема заключается в его многофункциональности. Один тюбик такого средства заменяет в косметичке до пяти разных.

Приставка «BB» означает Blemish Balm — «бальзам против несовершенств». Есть еще один вариант — Beauty Balm («бальзам красоты»). Сегодня бьюти-средство производят практически все крупные косметические концерны.

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