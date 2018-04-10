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Что такое BB-крем?
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Что такое BB-крем? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
BB-крем — универсальное средство, которое скрывает несовершенства кожи, матирует ее, а также ухаживает за ней. По сути ВВ-крем выполняет сразу две функции: тонального и дневного увлажняющего крема. Это средство защищает от вредного воздействия солнечных лучей, так как содержит SPF-фильтры, маскирует темные круги под глазами, выравнивает текстуру. Некоторые производители добавляют в состав крема активные компоненты, направленные на замедление процессов старения.
Уникальность BB-крема заключается в его многофункциональности. Один тюбик такого средства заменяет в косметичке до пяти разных.
Приставка «BB» означает Blemish Balm — «бальзам против несовершенств». Есть еще один вариант — Beauty Balm («бальзам красоты»). Сегодня бьюти-средство производят практически все крупные косметические концерны.
Estee Lauder DayWear BB-Creme, «РИВ ГОШ», цена: от 2 580 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Givenchy Hydra Sparkling Nude BB-cream, «РИВ ГОШ», цена: от 2 320 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Узнайте больше о секретах макияжа:
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