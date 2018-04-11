Все об операциях с имплантами и жиром

Не секрет, что девушки мечтают о совершенном теле. Одни часами пропадают в спортзале и строго соблюдают диету, а другие готовы продать душу. Но, несмотря на усилия, ненавистный жир не уходит с живота, колен, галифе, спины или боков, а желаемый рельеф так и не приходит. Если и ты уже потеряла надежду накачать идеальные ягодицы, то на помощь спешит пластическая хирургия.

Попытка номер 1: импланты

Нужно понимать, что импланты позволяют лишь увеличить объем и несколько изменить форму. Имплант устанавливается под мышцу и при грамотно проделанной работе совершенно незаметен. Самая популярная область, в которой имитируют мышцы, — икроножная и ягодичная.

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к тонким щиколоткам и ногам в целом. Сколько бы эти люди ни тратили усилий в спортзале, чтобы нарастить мышцы, ноги просто высушатся и будут выглядеть еще тоньше по сравнению с остальным телом. Некоторые идут на операцию на икрах, чтобы исправить врожденную кривизну ног. Сами по себе подобные манипуляции достаточно просты и безболезненны.

Некоторым девушкам крайне сложно увеличить в объеме ягодичные мышцы, поэтому они часто устанавливают имплантаты и в эту область.

Если решишься на такую операцию, главное — помни, что в период восстановления нельзя заниматься спортом, а в некоторых случаях может понадобиться коррекция, ведь импланты, установленные в икроножные мышцы и ягодицы, могут смещаться из-за травм и физических нагрузок.

Попытка номер 2: заполнение жиром

Еще один способ добиться идеального тела — липоскульптурирование, когда желаемый рельеф мышц создается собственным жиром пациента, а значит, без применения инородных тел. Сначала происходит липосакция на определенном участке тела, а затем распределение жира в нужные области (прямо-таки процедура 2 в 1).

Техника липоскульптурирования пришла к нам из Бразилии, где операции делают с 18 лет. Всем известно, что если у девушки, к примеру, не сформировались выдающиеся ягодицы, ей дарят пластику на совершеннолетие.

Самые популярные зоны для увеличения — грудь и ягодицы, помимо этого, можно легко сформировать кубики, забрав жир с одного места и перераспределить в зоне пресса. Благодаря липосакции подъягодичной области можно подчеркнуть красоту бедер и визуально подтянуть попу.

Каждый пациент, который хочет пройти процедуру липоскульптурирования, должен понимать, что жир имеет свойство рассасываться, поэтому может потребоваться коррекция. Зачастую липофиллинг уходит на 30-40%.

Стоимость липоскульптурирования варьируется в зависимости от количества зон удаляемого жира. 1 зона (10 х 15 см) стоит от 15 000 рублей. Количество зон, которые нужно убрать, хирург определяет на консультации. В среднем стоимость операции начинается от 50 000 рублей.