Бьюти-секреты знаменитостей: мнение экспертов

Латинское изречение «Истина — в вине, здоровье — в воде» голливудские знаменитости воспринимают буквально. Красавица Тери Хэтчер перед выходом в свет принимает винную ванну, а обворожительная Гвинет Пелтроу целый день налегает на воду. Но насколько эффективны такие рецепты красоты? Свой вердикт выносят бьюти-эксперты!

Секреты высшего света: звездные лайфхаки Кейт Мосс : ледяная купель

Утро британской модели начинается не с чашки горячего кофе, а настоящего экстрима — погружения в ледяную воду. Правда, знаменитость обходится «малыми жертвами». В небольшом тазу разводит холодную воду, добавляет кубики льда и ломтики свежих огурцов, затем погружает лицо на максимально возможное время. Звезда уверена, что эта процедура приводит кожу в тонус, стимулирует производство коллагена и делает морщинки менее заметными.

Как это работает?

Ледяные процедуры показаны не всем. Это экстремальная мера, которая может принести пользу только обладательницам жирной кожи. В этом случае она устранит сальный блеск и временно сузит поры. Но прибегать к ней можно не чаще раза в неделю и только в теплое время года. Женщинам с сухой, чувствительной и возрастной кожей ледяные процедуры противопоказаны. Они чреваты возникновением спазма сосудов, раздражением и воспалением кожи, куперозом.

Керри Вашингтон: выходные для кожи

Сохранить красоту, свежесть и сияние кожи американской актрисе Керри Вашингтон помогает сознательное ограничение применения декоративной косметики. Девушка старается использовать минимум макияжа, таким образом, позволяя коже «дышать». «Я не использую фундамент (основу) в макияже на каждый день — просто наношу немного хайлайтера», — признается знаменитость в интервью изданию Instyle.

Как это работает?

«Отказ от увлажняющего крема и фундамента не пойдет коже женщины на пользу. Напротив, сегодня выгодно использовать макияж, — рассказывает косметолог Рене Руло. — Многие косметические бренды предлагают косметику, содержащую фильтры SPF, например, диоксид титана. Они противостоят разрушительному воздействию УФ-лучей и процессам фотостарения».

Гвинет Пелтроу: больше воды

Знаменитая актриса, обладательница нескольких Оскаров, утверждает, что вода обладает «целебной силой» и именно ей она обязана эффектом омоложения. Светлокудрая красавица рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Как это работает?

«В то время как соблюдение питьевого режима — это хорошо для вашего здоровья в целом, полученная извне вода на самом деле является наименее эффективным способом увлажнения кожи», — утверждает косметолог Рене Руло. Вода, которую мы пьем, никогда не достигнет поверхности кожи. Увлажнять кожные покровы нужно местно».

Сона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Все мы много раз слышали о полезности и важности нахождения гиалуроновой кислоты в тканях кожи. Это естественное вещество, которое отвечает за ее молодость, упругость и здоровое состояние. Со временем, к сожалению, его становится все меньше и меньше, следовательно, кожа начинает терять красоту, здоровое сияние, появляются морщины и обвисание. Происходит это из-за возраста и других особенностей организма.

Чтобы восполнить нехватку гиалуроновой кислоты в коже, врачи-косметологи назначают процедуру биоревитализации. Это инъекции, доставляющие этот элемент в глубокие ткани. Как результат, после одной процедуры или курса из нескольких (количество назначает врач) мы получаем молодую кожу без морщинок, как в юном возрасте, когда гиалуроновой кислоты в тканях было достаточно.

Сейчас на рынке мы встречаем огромное количество кремов, масок и сывороток с содержанием гиалуроновой кислоты. Да, наверняка, она присутствует в составе, но поверхностное нанесение не позволяет ей проникнуть в те слои кожи, где необходимо ее воздействие, в отличие от инъекционных методик. То же касается шампуней и масок для волос. Да, они, безусловно, влияют на состояние волос, делают их мягкими, более увлажненными и т.д. Но такие средства не заменят мезотерапию или плазмотерапию — инъекции, которые делаются в кожу головы (это не больно!) и доставляют витамины и другие полезные элементы непосредственно волосяным фолликулам, действуя изнутри, реально влияют на качество волос, лечат различные заболевания и ускоряют их рост.

Леди Гага: скотч-лифтинг

Одним из самых странных секретов красоты поделилась эпатажная певица Леди Гага. Сегодня ей чуть больше тридцати, но начиная с 20-летнего возраста, знаменитость каждый день «подтягивает» овал лица, фиксируя подбородок липкой лентой. Она утверждает, что обычный скотч дает ощутимый лифтинг-эффект.

Как это работает?

Бьюти-эксперты не разделяют энтузиазма певицы и рекомендуют отказаться от подобных экспериментов. Кожные покровы лица и шеи — очень чувствительны. При неосторожном обращении появление морщин, складок, формирование «колец Венеры» — самый вероятный сценарий.

Сьюки Уотерхаус: душ для волос

Модель и актриса из Туманного Альбиона недовольна своей шевелюрой. «Мне не нравится, как выглядят мои волосы. Но Кока-Кола делает их естественно пышными, объемными и придает легкую волну». Сразу после мытья головы знаменитость взбрызгивает волосы ледяной газировкой и укладывает феном.

Как это работает?

Ополаскивание волос прохладной водой, будь-то газировка известной фирмы или обычная вода из-под крана, закрывает чешуйки волос, из-за чего они приглаживаются, и волосы красиво блестят. Помимо этого, жидкость формирует естественные завитки — так получаются легкие волны. Но в то же время использование липкой субстанции утяжеляет пряди и заставляет их выглядеть неопрятно уже к концу дня. Кока-Кола может повлиять и на оттенок волос — быстрее смыть краску или придать нежелательный оттенок.

Виктория Бекхэм: змеиный яд Змеиный яд сегодня называют «новым Ботоксом» и рекомендуют в качестве альтернативы инъекциям. Эксперты бьюти-мира создали косметику с ним в составе, а фармацевты пошли еще дальше — разработав инъекции для омоложения кожи. По признанию Виктории Бэкхем, она успела уже попробовать на себе силу и мощь змеиного яда.

Как это работает?

Инъекции для лица на основе змеиного яда обладают «парализирующим» эффектом, благодаря которому морщины разглаживаются, а лицо визуально омолаживается. В косметологии используется только синтетический яд, созданный в лаборатории и прошедший испытания на добровольцах. Возможно, у него великое будущее, но на сегодняшний день инъекции Ботокса — проверенная процедура, относительная безопасность которой подтверждена опытом миллионов женщин. Змеиный яд с этой точки зрения мало изучен.

Амина Бердова, врач дерматолог-косметолог

Ботулинотерапия сглаживает мимические морщинки. Профессиональный уход за кожей дает более эффективный, быстрый и качественный результат, так как препараты, которые используются непосредственно врачом-косметологом в его кабинете, характеризуются глубоким проникновением в ткани, вследствие чего стимулируется выработка коллагена, эластина, кожа увлажняется, уплотняется, армируется. Итак, ботулотоксин дает нам возможность избавиться от морщин. Постоянно хмурите брови и морщите лоб? Заметили первую складку? Возможно, пришло время принять меры. Видимый эффект от процедуры возникает практически сразу, но на следующий день вас могут беспокоить следы уколов.

В мире, где пухлые губы являются едва ли не «визитной карточкой» каждой женщины, у голливудских знаменитостей не было шанса остаться в сторонке. Американская телеведущая Лиза Ринна рассказала, что секрет соблазнительности ее губ — в использовании корицы.

Как это работает?

При нанесении на кожу корица вызывает местную реакцию — чувство жжения, которое приводит к возникновению небольшой отечности кожи губ. Она и дает эффект увеличения объема. Но с точки зрения здоровья, этот лайфхак опасен. Злоупотребление им приведет к плачевным результатам — появлению сухости и шелушения, ранок и трещин на коже губ, не говоря уже о вероятности возникновения аллергии.

Кэти Холмс: эксплуатация моллюсков

Французы считают блюда из моллюсков национальным достоянием, а голливудские знаменитости используют их слизь в уходе за кожей. Кэти Холмс утверждает, что средства на основе улиточного секрета восстанавливают кожу, разглаживают и заставляют ее «светиться изнутри».

Как это работает?

Секрет улитки действительно обладает полезными свойствами. В его составе — сочетание эластина, гликолевой кислоты и протеинов. Такой тандем может стимулировать улучшение внешнего вида кожи, однако эффект будет лишь внешним и к тому же недолговечным. Преобразить кожу и дать стойкий эффект омоложения ни одно наружное средство не может.

Ким Кардашьян: сбросить кожу

Одна из самых ярких звезд на голливудском небосклоне известна своими странными рецептами красоты. Стоит только припомнить «вампирскую подтяжку» лица! В одном из интервью Ким призналась, что перед важным мероприятием умывается горячей водой с мочалкой, тщательно растирая кожу, таким образом, проводя процедуру отшелушивания мертвых клеток.

Как это работает?

«Горячая вода может повредить кожу, — выносит свой вердикт Доктор Крейн Крафферт, дерматолог. — Применение мочалки может быть засчитано в качестве техники отшелушивания, но стоит отметить, что это очень травматичная методика. Чтобы кожа стала свежее, лучше использовать пилинги с фруктовыми кислотами. Они деликатно отшелушивают мертвые клетки, а увлажняющий крем, нанесенный сразу после процедуры, придает коже мягкость и нежность, оздоравливает ее».

Ирина Юрьевна Копылова, врач дерматовенеролог, косметолог, специалист лазерной медицины ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА»

Иногда случается так, что выглядеть красиво нужно срочно, быстро и прямо сейчас. Для этого можно воспользоваться некоторыми давно известными рецептами. Например:

— принять контрастный душ и растереться махровым полотенцем. Эта процедура придаст телу бодрости;

— несколько раз провести мокрой расческой по волосам, потом собрать их в пучок, а когда волосы высохнут, сбрызнуть духами и распустить — благоухающие мягкие локоны обеспечены на несколько часов;

— протереть лицо льдом из травяного настоя. Подойдут ромашка, календула, душица, в настой которых добавлен лед. Лед освежит и увлажнит кожу, а его температура усилит кровообращение;

— сделать массаж лица. Если нет времени на салонную СПА-процедуру, можно сделать массаж самостоятельно, пройдясь по всем мимическим проблемным линиям массажером или руками. Усиленное кровообращение мгновенно улучшит цвет лица;

— пощипать себя за щеки для румянца;

— нанести на лицо питательную увлажняющую маску, которая улучшит цвет лица. Кроме готовых масок можно использовать и домашние рецепты. Например, размять банан и положить его на лицо на 5-10 минут;

— нанести легкий макияж, используя румяна и тональный крем для выравнивания цвета лица и его контуров;

— выпить бодрящий напиток — клюквенный морс с медом, имбирно-медово-лимонный чай, минеральную воду с лимонным соком.

Тери Хэтчер: винные ванны

При помощи теплой ванны с двумя бокалами вина «отчаянная домохозяйка» борется со старением кожи и проявлениями целлюлита. Благодаря такому СПА, кожа обновляется, выглядит упругой и шелковистой — уверяет знаменитость.

Как это работает?

Винные ванны издавна используются в косметологии. Они стимулируют микроциркуляцию кожи и ток лимфы, укрепляют сосуды. При этом такие ванны могут помочь справиться с болевыми ощущениями при ревматизме и артрите, помогают в борьбе с бессонницей. Однако принимать их без согласования с врачом нельзя. У процедуры имеются противопоказания — нарушения целостности кожных покровов, острые респираторно-вирусные заболевания, рецидив хронических болезней.

Лейла Роз, врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, действительный член Российского общества эстетической медицины

Что мы знаем о мгновенном преображении? Конечно, что у каждой прекрасной девушки должна быть фея-покровительница, и прекрасный принц, чьи поцелуи преображают. Но, если принц еще не найдем и с феями проблема, придется взять все в свои руки.

Способность всегда выглядеть хорошо: после вечеринок, долгих перелетов, килограммов грима — умение, присущее звездам. Кого, если не их, всегда находящихся под прицелом камер, можно заподозрить в тайном знании? Своими рецептами звезды щедро делятся на просторах интернета.

Хорошенькая Эмма стоун, звезда «Ла-Ла-Лэнда», утверждает, что обязана своей свежести пищевой соде. Она добавляет ее в очищающие средства. По ее словам, эффект улучшения почти мгновенный: и кожа чище, и уходовые средства эффективнее!

По сути дела, Эмма Стоун каждый день делает легкий пилинг. Могу предположить, что у нее жирная кожа. Потому что делать пилинг каждый день — плохая затея. И, если в силу молодости и свойств ее кожи, ей это сходит с рук — это хорошо. Но рано или поздно ей придется оставить эту идею. Тому, у кого кожа склонна к сухости, тому, у кого тонкая кожа, умываться утром и вечером таким средством я не рекомендую. Кроме этого, у соды есть противовоспалительные и антимикробные свойства. Но регулярное воздействие противопоказано сухой, чувствительной коже, или тем, у кого купероз.

В прессе часто приводят секрет неувядающей молодости и красоты знаменитой супермодели Синди Кроуфорд. Как утверждает знаменитость, секрет в лосьоне, который она делает из молока и питьевой воды. Синди считает, что именно это средство придает ее коже здоровый цвет и мягкость.

Действительно, в прошлые времена красавицы практиковали такой рецепт. Считается, что молоко и увлажняет, и питает кожу. Поэтому в сказках и мифах молочные ванны часто встречались как рецепт вечной молодости. Но я в такие фантастические свойства молока не верю. Молоко в любом случае будет работать только на поверхности, и говорить о его чудодейственных свойствах вряд ли приходится. Если для вас это семейный рецепт, и степень доверия к нему высока, обращаю ваше внимание на два существенных аспекта. Первый: такие протирания и умывания ни в коем случае нельзя делать людям с акне и воспалениями на лице. И второе: где вы возьмете натуральное молоко, за которое вы готовы поручиться? В этом смысле, мне кажутся более надежными современные протестированные средства для продления молодости и красоты.

Продвинутая мама Дженнифер Гарнер с детства приучила девочку не выходить на улицу без солнцезащитного крема. Послушная дочка своей мамы неукоснительно следует этому правилу.

Хочу похвалить маму Дженнифер Гарнер. Действительно, солнце наносит нашей коже непоправимый урон. В нашей стране люди восхищаются загаром, и если кто-то приехал из отпуска без него, сетуют: «Чего же ты не загорела?». Между тем, фотостарение один из наиболее мощных факторов в возрастных изменениях. Я знаю, что многие уже приняли за правило наносить защитные SPF-кремы в летний период. На самом деле, пренебрегать ими не стоит и зимой. Вредное излучение есть в любой сезон. Берите пример с Дженнифер Гарнер, и не выходите из дома без защиты.

Пользуются звезды и более серьезными средствами. В копилку процедур, которые осуществляют косметологи, входят массаж, ботокс, филлеры, термаж, и мезотерапию.

Помимо домашнего ухода, красавица Дженнифер Лопез прибегает к ботоксу, филлерам, и лазерной шлифовке. И, если судить по ее внешности — это отличная тройка!

Хотим мы того, или нет, но всех нас рано или поздно ждут возрастные изменения. Но если их можно задержать, почему бы и не воспользоваться современными достижениями косметологии? Я всегда призываю женщин честно смотреть в зеркало. Если у вас на лбу появились морщины, пора делать ботокс. За годы использования ботокса он оброс невероятным шлейфом предубеждений. На самом деле, если вы в руках специалиста со вкусом, никакой застывшей маски у вас не будет. Точно так же с умом нужно использовать филлеры. Посмотрите на ту же Дженнифер Лопез, она прекрасно выглядит, благодаря хорошему специалисту. Ботокс разглаживает морщины, филлеры поддерживают объем, а лазер уплотняет и подтягивает кожу.

Рейчел — убежденная сторонница естественной красоты, и о ботоксе, или филлерах речи не идет. Она предпочитает натуральную косметику и натуральную внешность. Однако и ей косметология может предложить процедуры, которые мягко поддерживают красоту актрисы. По словам косметологов, она предпочитает мезотерапию и оксигенотерапию.

Действительно, даже если вы не готовы на ботокс и филлеры, всегда можно поддержать свою кожу биоревитализацией, мезотерапией, массажем, например. Системный ежедневный уход играет большую роль в уходе за кожей, но, к сожалению, далеко не все полезные вещества необходимые нашей коже, способны преодолеть наш естественный защитный барьер — эпидермис. Очень часто молекулы полезных веществ слишком крупны для этого, и на помощь приходит инъекционная терапия. Каким бы принципам вы не следовали, хорошему косметологу всегда будет, что вам предложить.

13 салонных процедур для омоложения кожи

Как показывает практика, звездные лайфхаки не всегда дают ожидаемый результат, да и знаменитости часто лукавят, рассказывая о «волшебном креме Азазелло», скромно умолчав о недавно проведенных инъекциях Ботокса. Какие же салонные методики по-настоящему эффективны?

Комментарий экспертаСона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Главное достижение в косметологии 21 века — это то, что за пару минут можно преобразиться до неузнаваемости, не имея при этом никаких последствий, а даже наоборот.

Одними из таких процедур являются биоревитализация и биорепарация. Итак, остановимся на каждой процедуре подробнее.

Биоревитализация

Представляет собой инъекции непосредственно в кожный покров, тем самым доставляя самый важный компонент, отвечающий за нашу молодость быстро и точно. В результате такой процедуры мы позволяем гиалуроновой кислоте мягко проникать в ткани, а наш организм воспринимает ее как собственный и естественный компонент. Благодаря этому мы получаем мощнейшую регенерацию кожи, увлажнение и питание для нашей кожи. Процедура помогает восполнить нехватку гиалуроновой кислоты, проникая в глубокие слои клеток и одновременно заполняя неровности, разглаживая кожу естественным и безопасным путем.

Биорепарация

Эта процедура проводится аналогичным методом, только гиалуроновая кислота уже работает в комплексе с витаминами и аминокислотами. Главной целью биорепарации является активная борьба с возрастными изменениями, увлажнение кожи, активизация процессов, которые способствуют выработке коллагена и эластина, а также восстановление собственной способности клеток к регенерации и омоложению. Задачи достаточно масштабные, поэтому препараты-биорепаранты имеют более сложный состав, чем гели на основе гиалуроновой кислоты, применяемые для биоревитализации.

Комментарий экспертаАмина Бердова, врач дерматолог-косметолог

Самые эффективные процедуры для мгновенного преображения кожи:

Ультразвуковая чистка лица

Одна из самых важных аппаратных процедур, способствующая очищению и увлажнению лица. С помощью ультразвукой чистки осуществляется не только микро-массаж кожи, но и удаляются ороговевшие клетки эпидермиса. Это довольно щадящая процедура, поэтому она не подходит для лечения воспалений и прыщей: пациентам с такими проблемами рекомендована методика, совмещающая использование ультразвука с механической чисткой. Этот способ работает на более глубоких слоях кожи, проталкивая застоявшиеся элементы, что, в свою очередь, дает отток секрета сальных желез. Чистка ультразвуком способствует омоложению кожи, повышает ее упругость, глубоко очищает поры, ускоряет обмен веществ, улучшает цвет лица. Неприятные ощущения во время УЗ практически отсутствуют. Пациенты редко испытывают дискомфорт, за исключением легкого покалывания во время касания ультразвуковой лопаточки в том месте на лице, которое предварительно обработано специальной жидкостью. Иногда наблюдается незначительное покраснение кожи, проходящие в течение пары часов после процедуры. Важное замечание: по окончанию ультразвуковой чистки необходимо нанесение маски плюс сыворотки или крема, в соответствии с типом кожи.

Гликолевый пилинг

Эта процедура на сегодня является одним из самых популярных и распространенных видов пилинга. Действие, оказываемое им на кожу, косметологи характеризуют как щадящее. Тем не менее, этот способ поверхностного пилинга применяется как средство борьбы с мелкими морщинами, угрями, пигментными пятнами, лечения акне, очищения кожи и т.д. Виноград, сахарная свекла, сахарный тростник являются природными источниками гликолевой кислоты, поэтому иногда ее называют фруктовой. Проникая глубоко под кожу, ее маленькие молекулы способствуют образованию гиалуровоной кислоты, стимулируют выработку эластина и коллагена. Происходит отшелушивание застарелых клеток эпидермиса, кожа обновляется и омолаживается.

Количество процедур и концентрацию кислоты определяет врач, учитывая возраст пациентки, наличие проблем кожи, гиперкератоза. Если же ваша проблема серьезней (пигментные пятна, гиперкератоза и т.п.) вам потребуется несколько процедур. В зависимости от состояния кожи перед проведением высококонцентрированного пилинга, возможно назначение легкого домашнего пилинга в течение месяца, он позволяет выровнять эпидермис, разрыхлить его и подготовить кожу для более агрессивного воздействия. Такая подготовка позволяет минимизировать возможные негативные последствия пилинга, а также оптимизировать его эффективность. Также очень важен постпилинговый уход и соблюдение ограничений по поводу посещения бани, солярия и защиты от ультрафиолета.

Микротоковая терапия

Многие женщины сталкиваются с такой проблемой, как отечность под глазами. Особенно неприятно, когда склонность к отекам, наблюдается у вас постоянно. На помощь в данном случае может прийти косметология, в частности сеанс микротоковой терапии.

Слабые импульсы тока воздействуют на кожу таким образом, чтобы усилить синтез эластичных волокон коллагена, улучшить микроциркуляцию преорбитальной зоны и устранить застой в венах. Перед началом процедуры косметолог проводит чистку либо ультразвуком, либо простой щелочной минеральной водой, которую наносят на кожу за несколько минут до начала процедуры. На кожу в зоне, где планируется воздействие импульсным током, наносятся специальные препараты. Подходящие проводники (гели, кремы, прочее) выбираются индивидуально для каждого пациента исходя из поставленного диагноза и общей клинической картины. Один сеанс микротоковой терапии длится около 30 минут. Количество необходимых процедур определяет специалист, хотя эффект вы заметите уже после второго раза.

Инъекционные методики

Инъекции применяются косметологами, чтобы восстановить нормальный уровень влаги путем введения под кожу витаминов, микроэлементов, гиалуровоной кислоты, что способствует улучшению цвета кожи и разглаживанию морщин. С помощью филлеров мы восстанавливаем утраченный объем.

У гиалуроновой кислоты предназначение немного другое: ее цель — насыщение кожи влагой, стимуляция выработки коллагена и эластина, восполнение объемов. Если вам необходимо избавиться от носогубных складок, вы хотите увеличить объем губ или скул, то можно прибегнуть к «уколам красоты». Эффект также будет заметен сразу, однако надо быть готовым к тому, что могут остаться микроскопические следы от уколов.

Хотелось бы обратить ваше внимание: посещать солярий, сауну, бани, после перечисленных процедур противопоказано. Чтобы процесс восстановления прошел быстрее и без последствий, необходимо соблюдать рекомендации специалиста. Находиться на открытом солнце после пилинга и чистки кожи можно только с предварительно нанесенным кремом с SPF-защитой.

Комментарий экспертаЛейла Роз, врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, действительный член Российского общества эстетической медицины

Желание ухаживать за собой и хорошо выглядеть заложено в каждом из нас природой, но в бесконечной суматохе городских будней зачастую не остается времени для этого.

Однако существует целый спектр косметологических услуг, способных быстро привести в порядок лицо. Когда необходимо появиться на мероприятии во всеоружии, но нет возможности подготовиться заблаговременно, можно воспользоваться одной из процедур, которые дают желаемый эффект. Все они направлены на восстановление гладкости и упругости кожи, выравнивание цвета и текстуры лица, разглаживание морщин, сужение пор и защиту эпидермиса. Вот несколько самых востребованных и популярных:

Программа процедур по уходу за лицом «GDERM»

Выполняется с помощью специального материала в виде маски «вторая кожа», которая состоит из биоткани, наполненной гиалуроновой кислотой, коллагеном, эластином и пептидами. Они глубоко проникают в кожу, наполняя ее здоровьем и сиянием. Лицо моментально преображается, сокращаются морщины, пропадает жирный блеск, текстура кожи становится однородной, приобретая красивый цвет. Применяется как процедура на выход для тех, кому необходимо срочно привести свое лицо в порядок.

Лифтинг-уход за лицом

Является одной из самых популярных процедур, т.к. не требует хирургического вмешательства. Кожа предварительно очищается, затем наносятся три маски одна на другую. Первая делает верхний слой кожи проницаемым, вторая и третья восстанавливают эпидермис, предотвращают старение, быстро разглаживают мимические морщины и заметно омолаживают лицо. Ярко выраженный лифтинг-эффект сохраняется надолго.

Мезопилинг

Сочетаются две процедуры в один день — мезотерапия и пилинг. Первая омолаживает лицо, вторая избавляет кожу от дефектов и обновляет ее. Сначала применяют пилинг, затем мезотерапию. Следы от уколов остаются незаметными, поскольку препараты вкалываются в несколько определенных точек на лице. Если выполнять эти процедуры отдельно друг от друга, результат будет менее выраженным. В комплексе же он дает восхитительный эффект — сужает поры, избавляет от гусиных лапок, выравнивает рельеф и тон кожи. Обладатели слишком чувствительной кожи всегда остаются довольны, т.к. после мезопилинга не остается отечности, покраснения, шелушения и других негативных последствий, мешающих показаться на людях.

Система легких поверхностных пилингов

Процедура быстро и бережно очищает кожу лица с помощью химических составов, выравнивая ее тон и структуру, не вызывает шелушения и покраснений. Легкие пилинги мягко воздействуют на эпидермис, не проникая в его глубокие слои, тем самым не травмируют кожные покровы. Поскольку эта манипуляция ускоряет процессы обновления и регенерации клеток, улучшая выработку коллагена и эластина, результат сохраняется довольно долго.

Безинъекционные биоревитализация и мезотерапия

Моментально возвращают коже естественную красоту и упругость без травмирующих вмешательств и неприятных последствий в виде следов от уколов, синяков и отеков. В первом случае на лицо наносится препарат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, которая с помощью аппарата распространяется по всей поверхности кожных покровов. Во втором случае по такой же схеме в средние слои эпидермиса внедряются специальные коктейли. Визуально результат заметен сразу. Исчезают возрастные изменения, кожа становится эластичной, свежей, сияющей и здоровой.

Скульптурный массаж

Многие звезды перед выступлением успешно практикуют этот метод выглядеть молодо и привлекательно, т.к. массаж дает хороший эффект подтянутого лица с упругой кожей. Происходит воздействие не только на кожу, но и на мышцы лица. Уже после первого сеанса исчезают отеки, складки и морщины. Скульптурный массаж получил еще одно название «безоперационный лифтинг» и полюбился мужчинам и женщинам, которые умеют мгновенно преображаться и выглядеть хорошо всегда.

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