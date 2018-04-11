Звезда Инстаграма: секреты макияжа для идеального селфи

Идеальное селфи — почти что искусство! Нужно так много учесть, чтобы получить удачное фото — грамотно выставить свет, подобрать удачный ракурс и, сделать правильный макияж (да-да, даже для селфи без макияжа). Рассказываем, какой мэйк-ап сделает ваше фото самым популярным в соцсетях.

Идеальный тон Вы, наверное, не раз замечали, что у некоторых звезд на фото кожа кажется жирной и лоснящейся. На самом деле кожа так будет выглядеть у всех, даже если в жизни она очень сухая. Просто камера за счет вспышки добавляет лицу жирного блеска. Поэтому для удачного селфи идеальный тон кожи — половина успеха. Используйте праймер, чтобы выровнять кожу, а затем только наносите тональное средство. После тона проработайте проблемные зоны лица консилером: замаскируйте темные круги под глазами, область у крыльев носа и носогубные складки. Чтобы кожа не блестела, пройдитесь по Т-зоне (именно в этих местах она, обычно, лоснится) мягкой кистью с прозрачной рассыпчатой пудрой. Кстати, пудру в макияже легко заменят матирующие салфетки.

Заметный контуринг Если говорить о контуринге, то для дневного макияжа важно наносить хайлайтер и бронзер понемногу, чтобы лишь создать намек на игру света и тени. А вот при создании макияжа для селфи о деликатности придется забыть, ведь даже камера смартфона «съедает» больше половины цвета. Вместо этого тщательно изучите макияж Ким Кардашьян на предмет интенсивного контуринга. Бронзером затемните области под скуловой костью, крылья носа, линию роста волос на лбу и центр подбородка. Теперь используйте хайлайтер — высветлите им спинку носа, середину лба, «галочку» над верхней губой, скулы, надбровное пространство и внутренние уголки глаз. Для макияжа для селфи смело можете использовать хайлайтер с золотыми частицами — он поможет создать эффект здоровой сияющей кожи. Интенсивный румянец Румянец в макияже для селфи тоже должен быть активным. Камера смартфона съест больше половины яркости пигмента, и оттенок на снимке будет выглядеть таким, как надо. Для макияжа отдайте предпочтение персиковым или розовым (с холодным подтоном) оттенкам. Они сделают лицо визуально более свежим и отдохнувшим. Наносите румяна широкой кистью на яблочки щек.

Выразительные глаза Макияж глаз начните с бровей. Именно они определят выражение вашего лица на фото, поэтому стоит придать им четкости. Тщательно причешите брови и выделите их специальными тенями — получится выразительно, но при этом естественно. Что касается макияжа глаз, то для любительского селфи лучше выбирать максимально простые техники. Например, smoky-eyes могут смотреться на фото тяжело и неаккуратно. А вот графичные или диоровские стрелки, а также макияж с сияющими кремовыми тенями, для селфи подойдут идеально! Не забудьте про ресницы! Подкрученные, они создадут эффект распахнутых глаз. Если природа наградила вас длинными пушистыми ресницами, используйте специальные щипчики-керлер и тушь для ресниц, если нет — вас выручат пучки накладных.

Чувственные губы Профессиональные фотографы отмечают, что эффектнее на фото выглядят яркие чувственные губы. Поэтому в процессе создания макияжа обратитесь к насыщенной палитре оттенков губных помад — красному, ягодному, винному. На середину нижней губы нанесите капельку прозрачного блеска, чтобы добавить им объема. Если же для селфи вы хотите создать нежный образ и выбираете для этого помаду оттенка nude, обратите внимание на то, чтобы контур был безупречным, чтобы телесные губы не потерялись на лице. В целом, профессиональные визажисты рекомендуют делать макияж чуть более интенсивный, чем дневной, акцентируя внимание на достоинствах лица и маскируя недостатки. Тогда образ для селфи получится безупречным!

Юлия Маркова