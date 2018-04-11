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Сколько стоит любимая подводка для век Сары Джессики Паркер?
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Сколько стоит любимая подводка для век Сары Джессики Паркер? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Любимый макияж Сары Джессики Паркер (53) — подведенные по нижнему и верхнему веку глаза. И для создания такого мейкапа актриса использует только один проверенный продукт — тени-стик Caviar Stick Eye Color Laura Mercier. По ее словам, с помощью этого средства можно быстро и просто создать нужный дымчатый эффект. «Особенно мне нравится зеленый оттенок, потому что он идеально мне подходит и подчеркивает глубину моих голубых глаз, — делится Сара. — А еще такие тени-стик очень удобны в использовании. Наносишь их прямо на веко, а после растушевываешь пальцем или кистью».
Кстати, заказать такие тени-стик можно на сайте ru.strawberrynet.com за 2215 р.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-lyubimaya-podvodka-dlya-vek-sary-dzhessiki-parker/
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