Звезды до и после пластики: Леди Гага

Леди Гага (31) обожает быть в центре внимания. Она всегда готова к эпатажу, ярким и неординарным образам. Но почему-то она не любит говорить о своей внешности и тех изменениях, которые уже успела сделать. Мы решили не гадать и не строить предположений, а спросили у эксперта, что «подправила» в себе певица.

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Первое, что бросается в глаза, это измененная форма носа, то есть явно была проведена ринопластика: спинка носа стала более ровной, и, на мой взгляд, немного уменьшилась длина (нос стал короче).

Кроме того, фотографии прошлых лет демонстрируют округлые черты лица поп-дивы. На некоторых ранних снимках заметна девичья юношеская припухлость, а на более поздних — лицо уже мускулизировано. Добиться такого эффекта позволяют процедуры контурной пластики лица, прежде всего введение филлеров. Певице, очевидно, скорректировали форму скул, добавив в эту зону немного объема. Нижняя часть лица стала более очерченной, появился угол нижней челюсти — он стал более брутальный, и увеличилась высота подбородка.

Очень деликатно была сделала коррекция формы губ: добавили совсем немного объема, так что губы выглядит красиво и натурально. Из косметологических процедур заметно применение ботулотоксина: инъекции в области лба и зоне межбровья. Кожа здесь идеально ровная, гладкая, без единой морщины или складки.

Так как Леди Гага, как правило, ежедневно использует достаточно плотный макияж, я бы рекомендовала периодически проводить курс биоревитализации (каждые полгода — три процедуры с интервалом в две недели). А чтобы кожа была ровной и гладкой, также стоит включить в программу ухода лазерные методики — например, шлифовку на гибридном лазере Halo. Раз в неделю будет полезно делать уходовые процедуры, например чистку Hydra Facial.

Примерные цены:

Ринопластика — от 210 000 р.

Контурная пластика филлерами — от 30 000 р.

Коррекция ботоксом отдельных зон — от 15 000 р.

Коррекция губ филлерами — от 20 000 р.

Итого: от 275 0000 р.

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