71-летняя Татьяна Васильева не скрывает своих пластических операций 

Поклонники не перестают восхищаться внешним видом 71-летней актрисы Татьяны Васильевой. В таком уже почтенном возрасте артистка продолжает активно работать и внимательно следит за своим внешним видом. Татьяна смогла сохранить стройную фигуру и регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать молодость кожи.
Татьяна Васильева не скрывает, что постоянно делает уколы красоты и различные процедуры, а также посещает пластических хирургов. Напомним, что впервые Татьяна сделала пластическую операцию в 90-х годах. Васильева не стыдится того, что всеми силами пытается сохранить молодость и считает, что ее профессия обязывает артистку хорошо выглядеть.
В декабре прошлого года Васильева сделала еще одну пластическую операцию — нитевой лифтинг, который подтянул овал лица. В марте этого года Татьяна также сделала контурную пластику губ.
"Контурную пластику возрастные пациентки делают не для того, чтобы увеличить губы. С годами объем губ уменьшается, появляются морщинки, опускаются вниз уголки губ, формируя складку, как у Ангелы Меркель. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают примерно на год", — рассказала врач-косметолог Марта Орлова для "Комсомольской правды".