71-летняя Татьяна Васильева не скрывает своих пластических операций

Поклонники не перестают восхищаться внешним видом 71-летней актрисы Татьяны Васильевой . В таком уже почтенном возрасте артистка продолжает активно работать и внимательно следит за своим внешним видом. Татьяна смогла сохранить стройную фигуру и регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать молодость кожи.

Татьяна Васильева не скрывает, что постоянно делает уколы красоты и различные процедуры, а также посещает пластических хирургов. Напомним, что впервые Татьяна сделала пластическую операцию в 90-х годах. Васильева не стыдится того, что всеми силами пытается сохранить молодость и считает, что ее профессия обязывает артистку хорошо выглядеть.

В декабре прошлого года Васильева сделала еще одну пластическую операцию — нитевой лифтинг, который подтянул овал лица. В марте этого года Татьяна также сделала контурную пластику губ.