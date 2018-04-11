Проверено на себе: фотоомоложение и лазерная коррекция сосудов, фото до и после

Впервые я сделала фотоомоложение и лазерную коррекцию сосудистой сетки два года назад, с тех пор повторяю процедуры не реже раза в год. Да, это довольно неприятная процедура, но омолаживающий эффект того стоит. Я очень довольна и думаю продолжать процесс. А чтобы никто не сомневался, что это не рекламный текст, а на самом деле мой личный опыт, материал проиллюстрирован обычными селфи, которые я делала сразу после процедуры и в течение месяца после нее. Но сначала немного информации.

Почему на коже снова появляются сосудистые сетки и пигментные пятна?

Если не углубляться в сложные биохимические процессы, то можно описать это так: в клетках кожи содержатся белок гемоглобин и пигмент меланин. При расширении капиллярного сосуда гемоглобин в нем застаивается, и звездочка просвечивает сквозь кожу синим оттенком, если расположена достаточно глубоко, и красным — если находится на поверхности. С меланином еще проще: он вырабатывается кожей в качестве защиты от солнца, но в некоторых случаях (с возрастом, из-за гормональных сбоев или при неравномерной инсоляции) выделяется частями и формирует пигментные пятна.

Как проходит процедура?

Приходишь в клинику или студию красоты, ложишься на кушетку, надеваешь светонепроницаемые очки и терпишь, пока врач обрабатывает кожу короткими вспышками света миллиметр за миллиметром. На проработку всего лица уходит около получаса. Это не больно, но довольно неприятно: как будто к коже поднесли очень горячий предмет и сразу же убрали. Обезболивание не применяется, поскольку из-за эффекта анестетика сосуды сужаются — и лазер может не попасть в цель.

Как человек выглядит после процедуры?

Честно — страшновато. Сосудистые сетки превращаются в синяки, а пигментные пятна — в почерневшие корочки. Никаких неприятных ощущений нет, но отекшее, сначала покрасневшее, а после покрытое пятнами лицо выглядит не самым лучшим образом. И так будет продолжаться около недели, на протяжении которой надо очень бережно умываться, ни в коем случае не удалять корочки и не трогать синяки. Зато все это можно и нужно замазывать тональным кремом! Да, и не забудьте, что до полного восстановления кожи нужно защищать ее от солнца, даже в пасмурные дни наносить средство с SPF-50. Впрочем, я это делаю всегда, а не только после процедуры.

Сразу после процедуры

Сутки после процедуры: без макияжа

Сутки после процедуры: с тональным кремом

Трое суток после процедуры

Пять суток после процедуры

Неделя после процедуры

Каков окончательный эффект?

Безупречный тон лица, упругая и увлажненная кожа без пятен и сосудистого рисунка, уменьшение салоотделения, исчезновение прыщей и воспалений, четкий овал лица, исчезновение сетки мелких морщин. В полной мере ощутить эффект можно через три-четыре недели после процедуры.

Что конкретно делают лазер и фотовспышка?

Суть процедуры сводится к тому, что световая волна определенной длины целится в красный либо коричневый пигмент, находящийся в нижних слоях кожи. Узконаправленные пучки света (все мы представляем, как работает лазер, если смотрели хоть один фантастический фильм) направляются на сосудистые образования, в результате чего застоявшийся гемоглобин разрушается (сворачивается), сосудистый рисунок исчезает. А пучок света более широкого спектра похожим образом уничтожает пигментные пятна.

Почему это называют омоложением?

Под воздействие световой волны попадают волокна коллагена и эластина. В нормальном состоянии они напоминают пружины в матрасе, поддерживая верхние слои кожи и предотвращая образование морщин. Однако с возрастом пружины проседают, кожа теряет ровную поверхность и упругость. Световые волны наносят по волокнам удар-микротравму, а все в нашем организме устроено так, чтобы в ответ на стресс выдавать процесс регенерации. Спустя месяц после процедуры специалисты обещают и улучшение цвета лица, и тонуса кожи, и разглаживание мелких морщин, и общее улучшение состояния кожи.

Как часто повторять?

Раз в год. Увы, долгосрочного эффекта процедуры не имеют.

Мнение эксперта

Механизм лечебного действия высокоинтенсивного света BBL (процедуру фотоомоложения еще называют BBL-терапией) обусловлен избирательным поглощением определенной длины светового импульса структурами кожи. То есть врач может прицелиться и попасть в нужную мишень (меланин, гемоглобин, воду, коллаген). После того как происходит конвертация световой энергии в тепловую, запускается ряд сложных биохимических процессов. Во время процедуры просыпаются более 1000 спящих генов, отвечающих за регенерацию, иммунитет, метаболизм и молодость кожи. А благодаря специализированной охлаждающей насадке процедура безболезненна и очень комфортна. Чтобы осветлить кожу, провести фотодеструкцию сосудов или устранить первичные признаки возрастных изменений, достаточно одного получасового сеанса. BBL-терапия успешно удаляет пигментные пятна, сосуды и застойные пятна постакне.

Чтобы эффект закрепился надолго, в восстановительном периоде важно воздержаться от пребывания на солнце (особенно в летний период времени), поскольку возможны фотодерматозы, ожоги, вторичная гиперпигментация. Поэтому после фотоомоложения и фотоэпиляции в течение двух недель не рекомендуется находиться на активном солнце, а перед каждым выходом на улицу наносить на кожу солнцезащитное средство с фактором SPF не ниже 50.

Стоимость: лицо — 15 000 рублей, зона лба — 3 800 рублей, область вокруг глаз — 6 000 рублей.

Елена Поскотинова, врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии Tori

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