Стойкость аромата: 5 главных мифов

Парфюмерная индустрия растёт в объёмах с каждым днём. Буквально каждый день появляются новые ароматы от разных брендов и концернов: начиная от всемирно известных Estee Lauder Companies, которые владеют DKNY, Editions De Parfums Frederic Malle, Kilian, Michael Kors и прочими, и заканчивая небольшими, но не менее интересными брендами, например, таким как Brocard, ставшим героем парфюмерных новостей 2017 года.

Наряду с этим всё чаще можно услышать слова: «Этот аромат на мне не держится», «я не чувствую его уже через десять минут». На самом деле стойкость аромата — крайне спорный показатель. То, что аромат по-разному раскрывается на каждом человеке, все уже знают, а вот со стойкостью пока дело обстоит иначе.

Аромат на мне не держится — что делать?

Не паниковать. Давайте поговорим о том, что такое стойкость и отчего она зависит. Как всем известно, компоненты духов можно разделить на следующие категории — растительные, животные и синтетические. Растительные производят из натуральных ингредиентов путём перегонки и получения эфирных масел. Животные компоненты, такие как мускус, амбра, кастореум и прочие, в основном служат для фиксации аромата на человеке. Синтетические добываются из натуральных составляющих, к примеру, из анисового масла путём специальных химических процессов. Таким образом получают душистые вещества, которые вы не встретите в природе.

То, как долго вы будете чувствовать аромат, определяют следующие параметры — композиция душистых веществ, их концентрация и, как ни странно, вы сами. Один и тот же аромат на разных людях держится и раскрывается по-разному, так как кожа каждого человека имеет свои особенности. Вторая причина, почему аромат на вас не держится — организм со времени просто перестаёт его чувствовать. И виноваты тут не вы, и не производители ароматов, которые, как некоторые думают, стремятся обмануть покупателей, и не парфюмеры, которые якобы подобрали неудачную композицию, а всего лишь случай. У каждого человека есть запахи, которые он практически не воспринимает. И если вам кажется, что очередная парфюмерная композиция улетучилась через пять минут, поинтересуйтесь у окружающих — может быть, они всё ещё слышат ваши духи?

Кроме того, мы умеем привыкать к внешним раздражителям: а именно так воспринимает наш мозг аромат, который мы используем. Поэтому, если аромат не меняется со временем, то мы можем просто перестать его чувствовать.

Теперь, когда мы основательно и подробно рассмотрели, что же такое стойкость и как её стоит понимать в парфюмерном контексте, давайте пройдемся по мифам, связанным с ней.

Миф №1: нельзя тереть то место на коже, на которое был нанесен парфюм

На многих форумах некоторые утверждают, что этого нельзя якобы делать, так как аромат улетучивается буквально за несколько секунд. На самом деле, когда вы растираете нанесённую парфюмерную композицию, вы нагреваете кожу, и поэтому самые верхние ноты композиции, которые вы ощущаете в начале, исчезают гораздо быстрее.

Миф №2: лучший парфюм — стойкий и оставляющий шлейф

Парфюмерия, к счастью, создана не для того, чтобы все окружающие задыхались от ваших духов. Парфюмерия — для чувств и ощущений. Если же вам приносят радость и удовольствие только яркие и удушливые композиции (а именно такие чаще всего оставляют за вами шлейф), то советуем поэкспериментировать и попробовать что-нибудь более лиричное.

Миф №3: духи держатся дольше, чем туалетная вода

Неизвестно, откуда взялся этот миф, но, согласно ему, всё зависит от концентрации и количества душистых веществ. Так, на духи приходятся 20-30% душистых веществ, на парфюмерную воду — 15-20%, туалетная вода содержит в себе примерно 5-15%, одеколон — 2-4%, душистая эссенция — 1-3%.

На самом же деле интенсивность и стойкость никак не связаны с тем, какова концентрация душистых веществ в вашем продукте. Каждое вещество, входящее в состав, имеет свою интенсивность запаха и свои физические свойства, от которых и зависит скорость испарения с поверхности вашей кожи. К примеру, эфирное масло бергамота улетучится за секунды, как бы вы не увеличивали концентрацию. Поэтому последняя не имеет отношения к стойкости, а имеет к ней отношение состав композиции.

Миф №4: духи без синтетических ароматных веществ более стойкие

Как вы уже могли догадаться — это тоже неправда. Чаще всего происходит наоборот: к примеру, натуральный аромат травяной или цитрусовой группы будет держаться гораздо меньше времени, чем его синтетический собрат, в который будут добавлены фиксаторы. А тот же вышеупомянутый натуральный бергамот, как и его синтетический аналог линалилацетат, испарится очень быстро. Стойкость в данном случае зависит от летучести вещества — как правило, легкие молекулы более летучи, нежели тяжелые.

Миф №5: стойкие духи наиболее качественные

Этот миф уходит своими корнями в советское прошлое, когда духи было достать практически невозможно, и женщины в основном пользовались одним и тем же ароматом. Поэтому, чем дольше он держался, тем он считался качественнее. Сейчас же стойкость — не главный аргумент при покупке парфюмерного продукта, а в селективной парфюмерии это качество практически ни на что не влияет.

В заключение хотелось бы ещё раз упомянуть, что не всегда стойкость правит балом. Выбирайте те композиции, которые вам нравятся, но не забывайте: если духи на вас не держатся — это не значит, что они плохие. Может быть, вы просто не чувствуете их аромат.

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