Васильева снова сделала пластику

Два года назад народная артистка России, 71-летняя Татьяна Васильева , призналась журналистам, что регулярно делает уколы красоты. Известно, что она также корректировала форму подбородка при помощи филлеров.

В начале минувшей зимы звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» сделала нитевой лифтинг, который подтянул овал лица. Операция встала артистке в 54 тысячи рублей. А совсем недавно, в конце прошлого месяца, Васильева решилась на контурную пластику губ, но не для того, чтобы их увеличить.