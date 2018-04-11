Васильева снова сделала пластику 

Два года назад народная артистка России, 71-летняя Татьяна Васильева, призналась журналистам, что регулярно делает уколы красоты. Известно, что она также корректировала форму подбородка при помощи филлеров.
В начале минувшей зимы звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» сделала нитевой лифтинг, который подтянул овал лица. Операция встала артистке в 54 тысячи рублей. А совсем недавно, в конце прошлого месяца, Васильева решилась на контурную пластику губ, но не для того, чтобы их увеличить.
«С годами объем губ уменьшается, появляются морщинки, опускаются вниз уголки губ, формируя складку, как у Ангелы Меркель. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают примерно на год. Но нужно следить, чтобы препарат не оказался дешевой подделкой», — цитирует врача-косметолога Марту Орлову портал kp.ru.