СМИ: в Швеции растет популярность имплантации под кожу микрочипа-пропуска

СТОКГОЛЬМ, 11 апреля. / ТАСС /. В Швеции обрела популярность операция по имплантации подкожного микрочипа, способного выполнять функции электронного пропуска или пароля для входа. Микросхема вживляется под кожу между большим и указательным пальцами, передает телеканал Sveriges Television.

"Технология еще нова, но интерес к ней резко возрос", — сказал шведскому телеканалу Sveriges Television Юван Эстерлунд, генеральный директор компании «Биоракс Интернешнл», занимающейся имплантацией микрочипов людям. Компания расширяет сферы применения микрочипов для тех, кто уже решился на операцию. По словам гендиректора, такие чипы вживили себе примерно 200 директоров шведских компаний, а всего по стране прибегли к операции около 3,5 тыс. человек.

Разработчики убеждены, что в будущем чипы заменят ключи, платежные карты, а также смогут использоваться в оздоровительных целях. «Сегодняшнее общество пока не готово к столь революционным решениям», — заявил также Юван Эстерлунд. Гендиректор шведской компании предположил, что уже через 5 лет большинство граждан будет готово имплантировать себе под кожу микросхему.