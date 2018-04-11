Натурпродукт: 10 средств для лица с натуральным составом

Мода на натуральность коснулась и средств по уходу за лицом. Теперь в их составах можно найти растительные экстракты и эфирные масла. То есть чтобы быть молодой и красивой, нужно не только есть полезные продукты, но и наносить их на лицо.

Clear Mega-hydrating Cream, WASO Shiseido

Если у тебя проблемная, при этом еще и сухая кожа, то лучшим средством спасения для нее станет интенсивно увлажняющий крем с легчайшей гелевой текстурой WASO Shiseido Clear Mega-hydrating Cream. В его составе есть цельные клетки моркови (кстати, ее яркий цвет в Японии символизирует счастье и используется во всех праздничных церемониях), которые моментально убирают сухость и нивелирует расширенные поры. Granatapfel Straffendes Serum, Weleda

Как нетрудно догадаться по названию сыворотки, ее главный ингредиент — гранат. Вернее, его косточки, богатые ненасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют процесс регенерации кожи, оказывают антиоксидантное действие и активируют образование новых клеток. Проще говоря, кожа получает защиту от преждевременного старения. И если пользоваться этой сывороткой, то бояться возрастных изменений не придется! Hydra-Essentiel Creme Desalterante, Clarins

Эта новинка от Clarins с органическим экстрактом растения каланхоэ в составе не только восстанавливает способность кожи удерживать воду, но и запускает естественные механизмы увлажнения, стимулируя синтез гиалуроновой кислоты. Скажем прямо: крем Hydra-Essentiel Creme Desalterante даже суперсухую кожу сделает увлажненной, упругой и сияющей. Harmonia Nutri-Recharging Intense Moisturizer, Lumene

В этом продукте главные роли исполняют арктическая родниковая вода и гриб чага. Они обеспечивают длительное увлажнение, нейтрализуя сухость и покраснения. Lumene Harmonia Nutri-Recharging Intense Moisturizer имеет пролонгированное действие, так что если ты будешь им пользоваться изо дня в день, то эффект будет сохраняться дольше. Pivoine Sublime Creme Perfectrice, L'Occitane

Еще одно средство с говорящим названием — Pivoine Sublime Creme Perfectrice, в основе которого легко обнаружить пион. Этот активный ингредиент способствует интенсивному увлажнению кожи, выравниванию цвета лица, сужению пор и устранению любых несовершенств. Его уникальность в том, что он умеет адаптироваться к разным типам кожи и климату. То есть это поистине универсальный крем, которым могут пользоваться все и всегда! 7 Super Certified, Organic Shop

Тем, кто любит плотные текстуры, питательный крем 7 Super Certified от Organic Shop придется очень кстати. Он содержит органическое масло винограда и экстракт персика, которые оказывают действие сразу по нескольким фронтам: стимулируют синтез коллагена, активируют обменные процессы в клетках, увлажняя и тонизируя кожу, а также возвращают ей естественное сияние. Restorative Replenishing Night Cream, Elixa

Все средства марки Elixa гипоаллергенны, а использовать их могут девушки любого возраста. Что касается действия, то вот, например, ночной крем Restorative Replenishing Night Cream с экстрактом алоэ вера, эфирными маслами ванили и сандалового дерева помогает коже восстановиться, пока ты спишь, возвращая ей упругость, гладкость и бархатистость. Essentials Clear Complexion Serum, Kypwell

В отличие от всех своих коллег по бьюти-индустрии, марка Kypwell не называет конкретно ингредиенты, которые использует. Известно лишь, что, например, очищающая сыворотка для проблемной кожи Clear Complexion Serum содержит комплекс из трав, усиленный особыми растительными экстрактами в сочетании с эфирными маслами. Судя по аромату, это действительно так. Действие сыворотки вызывает искреннее восхищение: она борется с угревой сыпью, покраснениями и воспалениями, причем видимый результат проявляется уже через неделю постоянного использования. Прыщи исчезают, а лицо выглядит так, будто его обработали в фотошопе. Elixir Jeunesse, Yves Rocher

Эта сыворотка двойного действия для молодости кожи умеет противостоять агрессивному воздействию окружающей среды благодаря экстракту афлои, который в верхних слоях кожи защищает от негативного воздействия оксидантов и загрязняющих веществ, а в глубоких — работает над восстановлением и укреплением структуры кожи. В результате следы усталости исчезают, морщины сокращаются, кожа становится более гладкой и упругой. Дневной фито-крем для лица, «Чистая линия»

За самой простой упаковкой дневного фито-крема от марки «Чистая линия» для тех, кому за 35, скрывается очень мощный натуральный комплекс, в который входят вербена, первоцвет, ростки и семена пшеницы, растительные витамины, минералы и антиоксиданты. Эта сборная помогает победить морщины, вернув коже молодость и красоту.