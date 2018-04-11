Обед L’OFFICIEL в рамках фестиваля «Золотая Маска»

Москва, 9 апреля — в ресторане La Prima прошел обед журнала L’OFFICIEL в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска» при поддержке бренда Sir Thomas Lipton. Гостями вечера стали актеры и актрисы, номинанты «Золотой Маски», а также театральные представители.

L’OFFICIEL любит театр, и причин для этого много. На театральных подмостках фиксируется история страны, отражаются модные течения, рождаются новые образы и зажигаются новые звезды.

За три с половиной года, которые над журналом работает команда во главе с Ксенией Собчак , в L’OFFICIEL перебывали почти все молодые и талантливые актеры, и мы давно хотели сказать им слова благодарности за их труд. Но еще больше мы хотели подчеркнуть связь поколений, показать, что молодые и ранние — ученики и последователи звезд старшего поколения, которым журнал просто обязан высказать свою любовь и уважение.

Для них всех — молодых и корифеев — в рамках театрального фестиваля «Золотая маска» 9 апреля L’OFFICIEL провел торжественный обед с живой музыкой в исполнении Ibsen Band, джаз-бенда иммерсивного спектакля «Вернувшиеся», номинанта премии «Золотая Маска», и Ян Гэ , актрисы Гоголь-Центра, финалистки шестого сезона шоу «Голос», а также поэзией Шекспира в исполнении Кирилла Чернышенко и дружеской атмосферой ресторана La Prima.

Гостей приветствовали Первый вице-президент ACMG Антонио Алицци, генеральный директор театрального фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина и заместитель главного редактора L'Officiel Максим Андриянов.

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