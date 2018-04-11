Сын Мадонны предпочитает пользоваться ее косметикой

Для кого-то, возможно, тот факт, что мальчик пользуется женской косметикой — повод как минимум задуматься, а вот для Мадонны — всего лишь повод похвастаться. Певица, которая не так давно запустила собственную линию средств по уходу за кожей, подчеркнула, что косметика настолько хороша, что даже 17-летний сын Мадонны , Рокко, то и дело заимствует у нее лосьоны и кремы.

Мадонна рассказала, что особенно по нраву ее сыну пришлось «обновляющее» средство по уходу за кожей, которое представляет собой комбинацию сразу четырех косметических средств — лосьона, сыворотки, крема и маски.

«Даже мой 17-летний сын им пользуется. Это средство нравится абсолютно всем, и я очень этим горжусь. Сын постоянно таскает из моей ванной все мои средства по уходу за кожей, и это так смешно — когда твой 17-летний сын говорит что-нибудь типа «Мам, можно я возьму еще сыворотку? И мне нужен еще лосьон для умывания. И еще вот это вот». Мне кажется, это невероятно забавно». попкорнnews