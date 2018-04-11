Ещё
Сын Мадонны предпочитает пользоваться ее косметикой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Мадонны предпочитает пользоваться ее косметикой 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Для кого-то, возможно, тот факт, что мальчик пользуется женской косметикой — повод как минимум задуматься, а вот для Мадонны — всего лишь повод похвастаться. Певица, которая не так давно запустила собственную линию средств по уходу за кожей, подчеркнула, что косметика настолько хороша, что даже 17-летний сын Мадонны, Рокко, то и дело заимствует у нее лосьоны и кремы.
Мадонна рассказала, что особенно по нраву ее сыну пришлось «обновляющее» средство по уходу за кожей, которое представляет собой комбинацию сразу четырех косметических средств — лосьона, сыворотки, крема и маски.
«Даже мой 17-летний сын им пользуется. Это средство нравится абсолютно всем, и я очень этим горжусь. Сын постоянно таскает из моей ванной все мои средства по уходу за кожей, и это так смешно — когда твой 17-летний сын говорит что-нибудь типа «Мам, можно я возьму еще сыворотку? И мне нужен еще лосьон для умывания. И еще вот это вот». Мне кажется, это невероятно забавно». попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Кэтрин Зета-Джонс с 14-летней дочерью на вечере Dolce & Gabbana Фото: после расставания с Джастином Теру Дженнифер Энистон выглядит по-прежнему счастливой Радикальное преображение: звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер стала платиновой блондинкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров3
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе59
Барановская поцеловала свинью вместо мужчины3
Ученые требуют запретить опасных секс-роботов3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение