Око за YOKO

Соревнуясь в эстафете «кто кого» со временем и остальными агрессивными «участниками» жизни в мегаполисе — стресс, недостаток сна, сомнительная эко реальность — мы, конечно, рассчитываем на победу. И потому постоянно ищем новые способы и средства стать «на свете всех милее». Очередная находка редактора рубрики «Стиль» Наталии Каплун — натуральная косметика из Таиланда. Куда приводят мечты об идеальной коже лучше не перечислять — длинный список пунктов назначения получается. Но бывает, что даже не загаданная мечта сбывается. Так неожиданная встреча с бьюти послом Королевства Таиланд обернулась видимой пользой и удовольствием. Позвольте представить — косметика YOKO — кладезь природных компонентов и инноваций в одном флаконе. Точнее, в нескольких самодостаточных и компетентных в решении различных бьюти задач.

Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица последнего поколения «три в одном». Snail Cream готов заменить моно средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. Его главный аргумент — экстракт секреции улиток при поддержке группы витаминов с В3 и Е, который магически воздействует на усталую кожу. Пара минут легких массирующих движений утром и вечером — и запускается программа восстановления и обновления клеток, выравнивается тон, уменьшается пигментация. Кожа становится эластичной, подтянутой и будто светится изнутри — по-настоящему королевский уход для лица. Если блеск в глазах — дело настроения и внутреннего настроя (в идеале, позитивного), то подтянутая кожа нуждается в систематическом витаминном «допинге», как в составе геля для век с экстрактом алоэ вера — главным борцом со старением и сухостью кожи. Кроме того, формула содержит касторовое масло высокой степени очистки, морской коллаген, гиалуроновую кислоту, экстракт огурца, убихинон и витамин В3. Легкая, нежирная текстура геля, на основе агар-агара и альгиновой кислоты, освежает и успокаивает. Кожа уплотняется изнутри, разглаживается, а отеки и темные круги заметно уменьшаются уже через неделю после начала применения. За деликатное и эффективное очищение в коллекции Yoko отвечают насыщенная, достаточно густая пенка для умывания с экстрактом козьего молока и коэнзима Q10 и легкий тоник (подходит для всех типов кожи) с натуральными экстрактами авокадо и алоэ вера и фруктовыми кислотами, которые одновременно увлажняют кожу, и экстрактами черники, сахарного тростника, апельсина, цитрона, сахарного клёна. Сакура — не только растение, фантастически красивое в период цветения, не только один из символов Японии, но и мощный косметический компонент, который сотни лет азиатки используют для сохранения молодости, красоты и свежести кожи. Лайфхак от YOKO для тех, кто привык получать все и сразу — набор Multi Nourishing Sakura, который состоит из дневного крема с фактором защиты SPF 15 и ночного питательного крема (кстати, очень экономичных). Использование этих средств с утонченным ароматом сакуры помогает подтянуть контуры лица, сделать его тон светлым и ровным, а рельеф кожи — безупречным, «поставить защиту» от старения, вызванного свободными радикалами и внешними агрессивными факторами.

YOKO ведет свою историю с 1999 года. На сегодняшний день натуральная косметика этой марки, созданная по древним рецептам и с использованием высоких технологий, представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока, Филиппины, Великобританию. Официальный поставщик косметики YOKO в России — компания «Сиам».

Говоря о косметике YOKO, было бы несправедливо умолчать про уходовые средства для тела. Тем более, что изначально визитная карточка компании — это уникальные по составу спа-соли, которые получили огромную популярность по всему миру. Могут использоваться как обычная соль для ванны либо в качестве скраба. Главное неоспоримое преимущество спа-солей YOKO — сочетание химического пиллинга (АНА или натуральные альфагидроксильные кислоты, получаемые из свежих фруктов) с традиционным механическим очищением кожи натуральной морской солью. Таким образом, получается «двойное» скрабирование, очищение. При этом, очень деликатное и нежное. Кроме того, для большего комфорта и пользы в состав добавлены натуральные масла, экстракты трав, фруктов и витамины. По желанию можно выбрать «на вкус и цвет» спа-соль с экстрактом сакуры, зеленого чая, папайи или мангостина. Для максимального результата в продлении красоты стоит добавить в ежедневный бьюти ритуал и кремы-лосьоны для тела, которые прекрасно увлажняют и питают кожу, благодаря природным ингредиентам — «максималистам» в смысле пользы для кожи: натуральным маслам, витаминам, протеинам. К примеру, лосьон Sakura обещает бескомпромиссно омолаживающий эффект, улучшает текстуру кожи, уменьшает поры, обладает подтягивающими свойствами, поскольку насыщен экстрактами сакуры, лотоса, маслом ши, коэнзимом, антиэйдж витамином В11 и кофеином. Разве может такой уникальный состав не стать победителем в бьюти батле?! Резюме. Можно часами перечитывать отзывы о косметике из Таиланда, рассуждать о пользе и гиперпользе природных компонентов, но, пожалуй, самый верный способ — один раз поддаться соблазну и самой испытать наслаждение от бьюти средств.

Официальный поставщик косметики Yoko в России — интернет-магазин Сиам" http://siam-shop.ru/