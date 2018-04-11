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«Постарела»: Дженнифер Энистон удивила своим неухоженным видом
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«Постарела»: Дженнифер Энистон удивила своим неухоженным видом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
49-летняя актриса Дженнифер Энистон после развода была замечена папарацци. Новые фотографии сразу же разлетелись по сети, потому что на них звезда выглядит не так молодо, как обычно.
Папарацци поймали Дженнифер, когда она выходила из салона красоты в Беверли-Хиллз. Актриса немного изменила цвет волос, после чего стала выглядеть старше. Обычно Энистон выглядит гораздо моложе своих лет, а потому все удивились, увидев знаменитость в таком неухоженном виде. Звезда выглядит на все свои 49 лет, причем совсем недавно она радовала свежим и подтянутым видом. Придает возраста и отсутствие макияжа, которое сделало глаза актрисы невыразительными, в то время как носогубные складки и синяки под глазами выделяются. Некоторые даже предполагают, что такой внешний вид может быть связан с тем, что Дженнифер плачет целыми ночами, ведь она недавно пережила развод.
Но скорее всего Энистон просто воспользовалась услугами неграмотного стилиста, ведь подобное мелирование совсем не украсило звезду, да еще и вышло из моды. Кроме того, актрисе следовало выбрать немного другую одежду, потому что эта визуально прибавила ей несколько килограммов. Интернет-пользователи полностью раскритиковали вид знаменитости, отметив и толстые бедра, и неухоженные волосы. «Как постарела…» «Я так утром 1 января выгляжу, а она только из салона вышла» «Волосы могли бы и помыть ей» «Пополнела она как-то» «Прям промелькнул её вид лет через 5-10 в каких-то чертах…» «Какая-то опухшая»
Не смотря на это, актриса выглядела довольной и улыбалась. Ведь если Энистон смогла справиться с первым тяжелейшим разводом, то и этот должна осилить. Кроме того звезда сейчас занята работой над новым фильмом, поэтому грустить ей некогда.
Как известно, 46-летний Джастин Теру и 49-летняя Дженнифер Энистон в данный момент находятся в состоянии развода. Однако западные СМИ сообщают, что известный актер быстро утешился и уже завел новую любовь в лице нью-йоркской 25-летней художницы Петры Коллинз. Многие интернет-пользователи отмечают, что уж он-то выглядит достаточно счастливо.
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