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Ученые нашли женщину с самыми идеальными губами в мире
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Ученые нашли женщину с самыми идеальными губами в мире 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Мода на пухлые губы а-ля Анджелина Джоли уходит в прошлое: ученые нашли идеальные пропорции губ, которые буквально сводят мужчин с ума. Согласно полученным данным, наиболее привлекательными становятся женщины с пропорциональными размерами верхней и нижней губы.
Группа исследователей из Гарварда даже составила небольшой список знаменитостей — так они пытались выяснить, кто из голливудских звезд соответствует идеалу.
Губы Анджелины Джоли оказались от идеала очень далеки.
Зато Скарлетт Йоханссон — воплощение красоты, по крайней мере, по этому параметру.
За ней следует английская топ-модель, Рози Хантингтон-Уайтли. Что сказать, они обе действительно очень красивы.
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