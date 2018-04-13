20 лет долой: 71-летняя Татьяна Васильева резко помолодела

Поклонники Татьяны Васильевой часто восхищаются тем, как прекрасно она выглядит для своего немолодого возраста. Однако актриса никогда не скрывала, что время от времени прибегает к услугам пластических хирургов.

Татьяна Васильева впервые решилась на кардинальные меры еще в начале 90-х годов. Тогда она захотела удалить мешки под глазами и не пожалела, увидев результат. А вот одна из операций по совершенству овала лица чуть не стоила актрисе жизни. В тот раз она приняла аспирин перед этим событием и после потеряла много крови. Но привыкнуть быть красивой очень легко. Поэтому Татьяна Васильева не желает останавливаться на достигнутом эффекте. По словам актрисы, иногда она пытается представить, как бы выглядела без контурной пластики. Известно, что Татьяна регулярно делает уколы красоты, а также изменила форму носа, подбородка и скул.

А совсем недавно Васильева решилась еще и на нитевой лифтинг овала лица и контурную пластику губ. В то же время, интернет-пользователи далеко не все оценили желание актрисы оставаться как можно дольше молодой и привлекательной: «Все эти щекастые и губастые тетки на одно лицо» «Вот и зачем терпеть все эти уколы? От старости не убежишь» «Все равно ее возраст на ее лице. Просто кожу натянула до ушей» «Прекрасная актриса! Рада, что она не меняется» «Как приятно посмотреть на то, как любит себя женщина и ухаживает за собой».

Однако красота и молодость лица никак не помогли Татьяне Васильевой стать счастливой в личной жизни. Известная актриса была замужем два раза. От первого мужа, Анатолия Васильева , женщина родила сына Филлиппа, а от второго, Георгия Мартиросяна , дочь Елизавету. Сейчас Васильева старается больше времени проводить со своими внуками, которых у нее уже четверо.