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Косметичка звезды: любимая косметика Айзы Анохиной
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Косметичка звезды: любимая косметика Айзы Анохиной 

Журнал ОК! 2 часа назад
Супермама и блогер с миллионной аудиторией в Instagram Айза Анохина не так давно начала музыкальную карьеру, но уже скоро выпустит первый сольный альбом. Ждем с нетерпением и в процессе знакомим вас с содержимым ее косметички.
О мастах в косметичке
Я обожаю декоративку Tom Ford, всегда ношу с собой их тушь и тон. Последний делает кожу невероятно бархатной и матовой, абсолютно не чувствуется на лице, стойко держится в течение дня и дает красивый эффект естественного сияния. Еще один фаворит — минеральная пудра от Make Up For Ever. Она хорошо фиксирует макияж, без ощущения стянутости и сухости. Еще я очень люблю средства от MAC. В фаворитах их нюдовый блеск для губ и палетка теней Basic Bitch — с ними двумя я могу быстро создать любой образ от дневного до голливудского — девочки-визажисты из моей школы AiLab School меня научили! (смеется).
В косметичке:
Тональная основа Traceless, Tom Ford
Тушь для ресниц Ultra Length, Tom Ford
Палетка теней Basic Bitch, MAC  Блеск для губ Lip Glass, MAC  Рассыпчатая пудра для лица Super Matte Loose, Make Up For Ever
О любимом уходе
По утрам я всегда использую кубики льда Anne Semonin для мгновенного сияния кожи. Они успокаивают кожу, запускают функционирование клеток и стимулируют выброс эндорфинов. Затем наношу на лицо охлаждающую сыворотку, увлажняющий крем и дневную сыворотку этого же бренда. Anne Semonin мне нравится своей философией о том, что каждая кожа уникальна, но всегда прекрасна, главное, правильно за ней ухаживать. Кстати, очень рекомендую попробовать их лимфодренажный массаж. Чуть не забыла рассказать о вечернем уходе! Перед сном я обязательно наношу на лицо ночную сыворотку от Estée Lauder.
В косметичке:
Кубики льда, Anne Semonin
Ночная сыворотка для лица Advanced Night Repair, Estée Lauder
О любимых бьюти-процедурах
Моя любимая бьюти-процедура — пикосекундный лазер PicoSure. Он дорогой, но это того стоит, поскольку по эффекту заменяет мне все-все-все уколы, которые я делала раньше. В России он появился не так давно, но его уже прозвали Bentley среди лазеров. Кроме того, процедура абсолютно безболезненная и не требует реабилитации. Могу сказать точно: это лучшее, что случалось с моей кожей за последние годы и сомневаюсь, что я впредь я когда-либо вернусь к инъекциям.
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